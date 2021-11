Graiul Maramureșului – Locul I – Activități de editare a ziarelor, întreprinderi mici

Topul firmelor maramureșene 2021, ediția XXVIII-a, online

De 27 de ani, Camera de Comerț și Industrie Maramureș premiază și celebrează, în cadrul evenimentului TOPUL FIRMELOR MARAMUREȘENE, excelența în afaceri și rezultatele deosebite înregistrate de companiile maramureșene în anul precedent.

”Să vorbești în anul 2021 despre performanță în mediul de afaceri este dificil, numai când rememorezi ce a lăsat în spate, în mai bine de un an, un inamic invizibil, demn de temut, care a limitat, bulversat sau chiar sufocat majoritatea sectoarelor de activitate. Virusul Sars-Cov-2 a adus restricții și noi reguli pentru întreaga lume. A schimbat sisteme de lucru și a generat noi măsuri de supraviețuire în contextul socio-economic actual. Din nefericire, încă ne mai aflăm sub amenințarea lui și încă mai facem apel la prudență maximă. Pentru că economia nu are nevoie de învinși. Economia are nevoie în continuare de învingători” – a concluzionat Florentin-Nicolae TUȘ, președintele Camerei de Comerț și Industrie Maramureș.

Cu toate acestea unele firme au reușit să performeze, printre acestea aflându-se și GRAIUL MARAMUREȘULUI – SRL, care s-a clasat pe locul I, în domeniul ”Activități de editare a ziarelor”, categoria întreprinderi mici.

Din cauza restricțiilor pandemiei COVID-19, în acest an Topul firmelor maramureșene s-a desfășurat online. (v.i.)