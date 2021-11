Casă refăcută pentru un localnic din Berința

După ce în primăvara lui 2021 a rămas fără un acoperiș deasupra capului din cauza unui incendiu care i-a mistuit bunurile, Mircea Vesa, în vârstă de 70 de ani, din Berința are șansa de a se muta într-o locuință nouă.

Cu ajutorul lui Dumnezeu și cu binecuvântarea Preasfințitului Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, având sprijin financiar și material din partea Episcopiei, a credincioșilor parohiei ortodoxe Berința și a oamenilor de bine, am reușit să refacem în mare parte casa domnului Mircea Vesa, în vârstă de 70 de ani, casă care a ars aproape în întregime în urma incendiului din data de 5 martie 2021. S-a adunat până în prezent suma de 25.000 lei, bani care au fost cheltuiți în totalitate pe materialele necesare construcției. Cu ajutorul vecinilor pricepuți în construcții care s-au oferit voluntari, am reușit să refacem acoperișul și celelalte lucrări necesare – a informat Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sătmarului.