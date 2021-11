Sfânta Liturghie bilingvă la biserica din Slatina, Ucraina

Duminică, 21 noiembrie 2021, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a răspuns invitaţiei Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Marc, Arhiepiscopul Hustului şi Vinogradovului, de a oficia împreună Sfânta Liturghie la biserica din Slatina, Ucraina, cu ocazia hramului locaşului de închinare „Sfinţii Mihail şi Gavriil”, după calendarul iulian neîndreptat. Sfânta Liturghie a fost oficiată în limbile română şi ucraineană.

Au fost prezente oficialităţi ale intituţiilor româneşti care îşi au sediul în Slatina.

În timpul Sfintei Liturghii a fost hirotonit întru preot diaconul Ciprian Bileţchi, fiul preotului paroh.

Înaltpreasfinţitul Mitropolit Marc a făcut o delcaraţie publică în care a afirmat că:

„Este o zi frumoasă, nu doar pentru că este duminică, ziua Învierii, ci şi pentru că este sărbătoarea Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, hramul acestei biserici. Astăzi ne-am rugat împreună Mântuitorului şi Sfinţilor Arhangheli, care ne-au ajutat întotdeauna să mergem pe drumul cel bun. Dacă ne vom conduce după principiile creştineşti, Dumnezeu ne va ajuta şi vom putea trăi în comuniune.”

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a apreciat grija pe care Episcopia Hustului şi Vinogradovului o poartă pentru românii din dreapta Tisei:

„Slatina este o localitate istorică sub păstorirea părintelui Dorin Bileţchi. Credincioşii de aici şi-au păstrat valorile sfinte, şi-au păstrat tradiţia, limba, portul, colindul, tot ce înseamnă sufletul lor curat, creştin ortodox şi românesc. Trăiesc în armonie cu celelalte comunităţi creştine, într-o armonie deplină, iar grija Înaltpreasfinţitului Părinte Marc faţă de comunităţile româneşti din această parte a Ucrainei, din Transcarpatia, din Maramureşul tradiţional istoric, este plină de dragoste părintească şi de o abordare foarte înţeleaptă a valorilor pe care şi le promovează ei.”

Părintele Dorin Bileţchi, parohul credincioşilor ortodocşi maramureşeni români din dreapta Tisei, a fost hirotonit în acest locaş de cult în urmă cu 28 de ani.

„Asemenea slujbă comunitatea noastră n-a văzut foarte demult şi mai precis din 1993, când eu am fost hirotonit tot în această biserică, numai că în acele timpuri nu am avut ocazia să avem un ierarh român, ceea ce este foarte important pentru comunitatea noastră românească de aici, care ne consolidează şi ne ajută ca să ne păstrăm identitatea noastră, pentru că în afara Bisericii, lucrurile nu sunt atât de bine puse la punct. În Biserică, până în ziua de astăzi, încă nu au fost situaţii ca să ne preseze cineva, mă refer la predarea în limba română, ceea ce se întâmplă în prezent, de exemplu, în şcoli şi în alte instituţii. La noi în Biserică, nu se întâmplă. De aceea, ne bucurăm foarte mult de prezenţa oaspeţilor din România, a Ierarhilor care vin în fiecare an când îi invităm şi ne ridică duhovniceşte.”

Graţian Florin Pârvu, consulul României de la Slatina a apreciat că este:

„O zi înălţătoare pentru comunitatea românească din Transcarpatia şi nu numai, din acest frumuşel oraş Slatina, la hramul bisericii ce poartă numele Sfinţilor Arhangheli Mihai şi Gavriil. Mă bucur foarte mult că sunt şi eu aici şi îmi dau seama cât de importantă este în Ucraina, dar şi în zona de nord a României, credinţa în Dumnezeu.”

La momentul cuvenit, Preasfinţitul Părinte Iustin a rostit cuvânt de învăţătură la pericopele evanghelice ale duminicii şi praznicului, concluzionând că:

„Dumnezeu îngăduie încercări şi peste mari şi peste mici, şi peste drepţi şi peste păcătoşi, şi peste buni şi peste răi, şi că toţi avem nevoie de El. Un demnitar de rang înalt a căzut la picioarele lui Iisus şi o femeie anonimă din popor, cu suferinţă grea, s-a vindecat prin darul lui Dumnezeu şi credinţa ei de suferinţa pe care o avea.”

Apoi, în încheiere, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a vorbit credincioşilor despre transformările profunde care se petrec în lumea de azi, străină religiei şi îndepărtată de Dumnezeu.

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin i-a oferit Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Marcu Engolpionul şi Crucea Voievodală Maramureşeană şi i-a adresat acestuia invitaţia de a participa, anul viitor, la hramul Mănăstirii Bârsana.

Tot cu acest prilej, Părintelui paroh Dorin Bileţchi i-a fost oferit Ordinul „Justinian Arhiepiscopul”, iar consulul României la Slatina, Graţian Florin Pârvu, a fost distins cu Ordinul „Justinian Arhiepiscopul” pentru mireni.

Andrei Fărcaş, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”