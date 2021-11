„O șansă în plus la educație”, în cadrul Liceului din Baia Sprie

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Baia Sprie are șansa de a fi partener asociat în cadrul proiectului „O șansă în plus la educație: O șansă pentru viitor”.

În cadrul acestuia, 60 de tineri din județul Maramureș vor urma programe de tip „Școală după școală”. Astfel, Liceul Tehnologic de Transporturi va avea o clasă de elevi în cadrul programului „Școală după școală”, cu primirea unei mese calde pe zi, pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 6-16 ani, aflați în risc de abandon școlar sau tineri care au părăsit sistemul de învățământ în ultimii 4 ani. Totodată, cel puțin 300 de tineri vor promova programul „A doua șansă”. Liceul Tehnologic de Transporturi Auto va organiza grupe de elevi pentru programul „A doua șansă”, de nivel primar și secundar inferior, pentru persoanele care nu au finalizat ciclul primar sau gimnazial obligatoriu și au părăsit timpuriu sistemul de în­vă­țământ. Persoanele înscrise în programul „A doua șansă” vor beneficia de o masă caldă, stimulent financiar la sfârșitul fiecărui an școlar, de diplomă de absolvire și stagii de calificare profesională.