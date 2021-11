Revine în atenție Centura Codrului?

Comuna Oarța de Jos a pregătit proiecte, pe planul Saligny (sperăm să nu fie doar un balon de săpun… la ce speranțe și-au pus primarii în el), pentru 13,8 kilometri de asfaltări, pentru o rețea de apă la care autoritatea locală a lucrat deja în avans.

„Da, pe unde am avut asfaltări, am făcut rețele și traversări, ca să nu avem de spart drumurile nou făcute. Ar trebui să reușim să alimentăm cele 3 sate, cu o rețea de 25 de kilometri. La fel, avem proiect și de modernizare a iluminatului stradal, cu 500 de corpuri noi, prin AFM”, spune primarul Bogdan Pop.

Dar peste toate, s-au redeschis discuțiile pentru acea Centură a Codrului ce a fost extraordinar de utilă pe vremea șantierului la Drumul Nordului (a înlocuit efectiv varianta accesului pe la Mireș peste „podul lui Morar”…) . S-au făcut ridicări topo și se lucrează la un SF pentru continuarea acelui drum ce există deja de la Asuaj spre Băița de sub Codru la Odești, cu o extindere pe la Stremț și Oarța de Sus, chiar cu trecere spre Hodod, în județul vecin. Drumul ar atinge tangențial și mănăstirea dintre Oarța și Bicaz. Un drum agricol-turistic interesant!