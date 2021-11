Gheorghe Șimon, deputat PSD: Alocațiile, pensiile și salariul minim TREBUIE să crească!

Printre măsurile susținute ferm de către PSD în negocierile cu PNL privind guvernarea a fost creșterea alocațiilor, pensiilor și a salariului minim. Este o necesitate acest lucru mai ales pentru familiile cu mulți copii, angajații cu venituri mici, mai ales din zona privată, și pensionari. PSD își asumă ferm sprijinirea lor, iar măsurile pe care le propune vor fi incluse în programul de guvernare și se vor aplica, astfel încât oamenii măcar să facă față majorărilor uriașe ale prețurilor la energie, căldură, alimente și medicamente.

„Dorința PSD este ca încă din prima lună de guvernare să crească alocațiile pentru copii: de la 214 la 300 de lei, pentru copiii între 2 și 18 ani și de la 427 la 600 de lei, pentru copiii mai mici de 2 ani și pentru cei cu dizabilități, să crească pensiile cu 11%, iar salariul minim să ajungă de la 2.300 la 2.550 de lei. Este important ca aceste creșteri să fie sustenabile, motiv pentru care s-au făcut simulările necesare pentru identificarea soluțiilor și a surselor de finanțare”, a subliniat Gheorghe Șimon, deputat PSD de Maramureș.

Creșterea alocațiilor copiilor face parte din pachetul de măsuri PSD pentru creșterea natalită­ții, în contextul în care România se afla în plin proces de îmbătrânire demografică. Indicele de îmbătrânire demografică a crescut de la 120,8 (la 1 ianuarie 2020) la 123,9 persoane vârstnice la 100 persoane tinere (la 1 ianuarie 2021).

„În România, cheltuielile bugetare cu alocațiile pentru copii reprezintă doar 0,6% din PIB; media europeană este de 1,1% din PIB ajungând chiar la 1,6% în Austria, Germania, Marea Britanie şi Luxemburg”, a mai adăugat Șimon.

În ceea ce privește creșterea pensiilor cu 11%, acestea nu acoperă decât parțial scumpirile din ultimul an, în condițiile în care puterea de cumpărare a pensionarilor a scăzut cu 15-20% în ultimul an.

„Explozia prețurilor la energie și gaze, practic dublarea facturilor, a adus scumpiri în lanț la alimentele esențiale, cu 18% în plus la cartofi, plus 27% la ulei conform ultimelor date ale Institutului Național de Statistică, și cu 24% la combustibil. România este a doua țară europeană cu cel mai ridicat risc de sărăcie și excluziune socială în rândul seniorilor, din Uniunea Europeană, după Bulgaria. În cifre absolute, 1,6 milioane seniori români trăiesc în sărăcie în anul 2020, spun datele Eurostat”, a subliniat deputatul Gheorghe Șimon.

Social democrații susțin creșterea salariului minim după ce au studiat datele disponibile la nivel național. 1,6 milioane de salariați români sunt plătiți cu salariul minim, majoritatea copleșitoare, 95%, fiind în zona privată.

„La un salariu minim net de 1386 de lei/lună, reprezintă categoria socială cel mai puternic lovită de scumpirile galopante, de inflația puternică; pentru ei creșterea veniturilor reprezintă o necesitate, o ches­tiune de viață și moarte. În caz contrar, România va continua să piardă accelerat forță de muncă tânără; cei mai mulți vor pleca de nevoie din țară pentru a-și câștiga existența oriunde în altă parte. Criza de forță de muncă se va accentua an de an, cu efecte grave implicit asupra bugetului statului; un nivel al salariului minim mai mare ar însemna nu doar resurse mai mari pentru salariat, ci și bani în plus care vin la buget din taxe și impozite”, a concluzionat Gheorghe Șimon, deputat PSD de Maramureș.

