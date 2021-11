Depozit ascuns de gunoaie în Ţara Lăpuşului!

Se pare că exemplul de bună practică a oraşului Târgu Lăpuş nu e luat de bun de toate comunităţile lăpuşene. Interesant, am întrebat, am verificat, la şeful Serviciului Public al oraşului, Vlad Herman, care ne-a confirmat: “Toate comunele lăpuşene au contracte de salubrizare cu oraşul, pentru deşeurile menajere perisabile”. Teoretic, cel puţin.

Spunem teoretic, pentru că, de-a lungul timpului, am găsit gunoaie ascunse în mai multe comune în zonă. De la aeraj de mină în Băiuţ, la malul râului Lăpuş, îngropate şi acoperite cu balast în alte comune lăpuşene. Dar asta a fost odată ca niciodată. Dar se pare că preţurile aberante la care s-a ajuns şi slăbiciunea executivului de a pune piciorul în prag şi de a face un depozit serios i-a făcut pe primari să reînceapă să dosească gunoaiele. Cel mai recent asemenea depozit l-am găsit la Coroieni, ascuns în lateral stânga a carierei de piatră de la Văleni, pe drumul spre bazinul de apă (culmea ironiei…). Precizăm, citându-l pe montaniardul Ionică Pop, că suntem într-o zonă cars­tică, recunoscută pentru dolinele sale. Ce sunt dolinele? Par nişte văi, dar povestea e ceva mai complexă. “O formă de relief exocarstic elementar, cu aspect de depresiune în formă de pâlnie, mai mult sau mai puțin rotundă, rezultată din dizolvarea rocilor solubile de la suprafață, în special calcar. Dolinele au diametre de la câțiva metri la peste un kilometru, adâncimi până la 100 m și suprafețe de la 0,17 la 150.000 m². Ele se pot grupa, formând mari câmpuri în care densitatea este de 200-400 pe km², fiind capabile să acopere 300.000 m²”, conform wikipedia. Într-o asemenea dolină de mici dimensiuni, la Coroieni există depozit de gunoaie. Nu aruncate aiurea, de doi săteni, ci duse cu gunoiera, după urme, apoi acoperite şi nivelate cu pământ, apoi pus iar deasupra. Până se umple dolina, apoi trecem la alta! Şi ne amintim că în urmă cu o lună-două, se isca o mare zarvă între conducerea judeţului şi oraşul Târgu Lăpuş, primii încurajaţi de Coroieni să facă un depozit/staţie de transfer de gunoi între Coroieni şi oraş, probabil chiar în acel loc. Unde…deja se stoca! Ceilalţi, oraşul, s-au opus total să stocheze pe limita lor gunoiul întregului Maramureş.

„Cu ce justificare, ce logică avea, ca la cele 50 de tone de gunoi adunat lunar, ale oraşului, plus încă 150 de tone ale comunelor lăpuşene, să ne trezim că găzduim încă 5.000 de tone ale întregului judeţ? Cu mari şanse să nu mai plece de-aici niciodată?”, ne spuneau atunci autorităţile oraşului Târgu Lăpuş. Dar depozitul cu pricina „a fost deja schiţat”, cu mult înainte. Imaginile stau mărturie. Şi nu, nu ni l-a arătat nimeni, în caz că se vor căuta „făptaşi”, el se vede perfect de pe deal, de la cartierul Ponorâta. Ai cărui locuitori minoritari ştiu de depozit, ba chiar adună pungi cu gunoi de acolo, le duc la ei şi le desfac, căutând diverse, ceea ce dă o ironică şi tristă întoarcere a gunoiului ascuns, în circuit!!!