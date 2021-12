Gura lumii☺Și încă un mic depozit de gunoi

Cel puțin depozitul de față se vede că nu e …instituțional. E tot în Țara Lăpușului, culmea, într-un loc de belvedere, într-un loc de unde poți ține lecția de geografie cu cei mai importanți munți ai zonei.

Țibleș, Minghet, Șatra, ba în zile bune se vede până la Mogoșa! Plus Prelucile, plus Hudinul. Și totuși, gospodari harnici și-au adus gunoaiele acolo sus, între două mărețe comune, ca să se vadă mai bine în pozele turiștilor. Plus că se visează și o mănăstire acolo…