În prag de Crăciun, o tânără din Baia Mare vrea să ajute 150 de copii

Ianis are patru ani și își dorește ca Moșul să-i aducă un pistol și o pereche de ghete. Tot ghete dorește și Alisia, de 11 ani, dar care ar prefera să găsească sub brad și o păpușă. Elisei, de doar trei ani, vrea un hanorac și patru banane, iar Alexandra, de 14 ani, visează ca Moșul să îi aducă mâncare, pentru ea și frații ei. Acestea sunt, însă, doar câteva dintre zecile de scrisori ce au ajuns în mâinile Mădălinei Toporaș, o tânără din Baia Mare care, pentru al cincilea an consecutiv, va face tot posibilul ca astfel de dorințe, aparent banale, să fie nu doar îndeplinite, ci chiar sporite.

• ”eram nevoiți să căutăm la gunoaie”

Mădălina are 30 de ani, iar în ultimii ani, indiferent că a fost Crăciun, Paști ori Ziua Copilului, și-a îndeplinit o mare năzuință: aceea de a-i ajuta pe cei în nevoie, dându-le speranța de mai bine. Intențiile sale au fost, însă inspirate de propria-i poveste, tristă, dar oarecum biruită. ”Ideile vin din copilăria mea, când nu am avut acasă o situație financiară bună și mi-am promis mie că, atunci când voi fi mare și voi avea posibilitatea, voi ajuta copiii defavorizați. Tatăl meu muncea la mină, venea acasă băut, ne scotea afară, pe mine și pe frații mei, și eram nevoiți să căutăm la gunoaie – cartoane, borcane – să ne facem bani pentru pâine sau haine”, povestește Mădălina. Astfel de zile apăsătoare au ambiționat-o pe tânără care și-a propus să termine școala, indiferent de greutăți. A absolvit Liceul Tehnologic ”Transilvania”, iar ulterior a făcut un curs de ospătar-barman, specializare ce a și ajutat-o să se angajeze la un local din Baia Mare. Din pricina pandemiei, s-au făcut reduceri de personal, iar acum e în șomaj tehnic.

• donații până în 20 decembrie

Situația, însă, nu o oprește din a face minuni astfel că, și în acest an, de Crăciun, își propune să ajute cel puțin 150 de copii din județ pentru care lucrurile aparent simple pot deveni cadouri neprețuite. Astfel, ajutată fizic de încă două tinere și, virtual, de o comunitate Facebook (Helping Hands Europa), Mădălina strânge, până în 20 decembrie, donații pentru copiii din medii defavorizate: haine, încălțăminte, dulciuri, fructe. 0748/ 629.283 este numărul la care Mădălina răspunde. Ulterior, împreună cu voluntarii, donațiile vor fi distribuite beneficiarilor. Așa cum precizam, campania din acest an este la a cincea ediție, dar prima inițiativă a Mădălinei a fost o acțiune de promovare a școlii cu scopul de a preveni abandonul în rândul copiilor.

• pentru anul viitor, o asociație non-profit

Ulterior, grupul Facebook Helping Hands Europa s-a mărit, iar numărul celor care și-au dorit să o sprijine pe tânăra băimăreancă în acțiunile de ajutorare a celor nevoiași s-a mărit. Astfel, s-a conturat și cea dintâi campanie de Crăciun. Atunci au fost ajutați sute de copii din zonele: Cuprom, Pirită și Craica. Sprijinul s-a extins, apoi, și către familii nevoiașe, cărora le-au fost donate constant alimente ori produse de igienă. Treptat, Mădălina a conturat inițiative cu prilejul sărbătorilor de Paști, de Ziua Copilului, astfel încât copii din Baia Mare, Seini, Nistru etc. să învețe ce înseamnă bucuria de a primi. Pentru anul viitor, Mădălina își dorește să contureze o asociație non-profit astfel încât ajutorul pe care-l dă atâtor oameni să devină formal. ”Pentru mine, asta înseamnă fericire: cel de lângă bine să fie bine, să aibă ce mânca”, concluzionează Mădălina.