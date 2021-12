Noi proceduri de recuperare medicală GRATUITE la Centrul Social Phoenix Baia Mare

De Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, primarul Cătălin Cherecheş ne dă vești bune

Serviciile de recuperare medicală oferite băimărenilor în cadrul Centrului Social Phoenix, coordonat de Primăria Baia Mare prin Direcția de Asistență Socială, se dezvoltă continuu. Astfel că astăzi, 3 decembrie, când se celebrează Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, primarul Cătălin Cherecheş ne dă vești bune.

Stăm la dispoziția cetă­țenilor cu o nouă procedură folosită în fizioterapie: băile galvanice. Utilizată în principal pentru terapia durerii de origine nervoasă sau musculară, în insuficiența venoasă cronică, atrofii musculare după imobilizări prelungite sau tratarea diferitelor afecțiuni reumatismale, această procedură vine în completarea serviciilor furnizate de specialiștii Centrului Social Phoenix: kinetoterapie, ergoterapie, terapie psihologică și fizioterapie.

Concepută cu un design modern, funcțional și ergonomic, atât pentru operator cât și pentru pacient, baia galvanică este menită să furnizeze curentul stimulativ în apă pentru membrele superioare și inferioare. În timp ce trece de la un membru la altul, curentul stimulativ provoacă polarizarea țesuturilor.

„Persoanele cu nevoi speciale reprezintă una dintre cele mai vulnerabile categorii sociale, însă pe lista de priorități a administrației publice locale, cel puțin de când sunt eu primar, am acordat mereu o atenție deosebită problemelor cu care se confruntă această categorie și am venit pe parcursul anilor cu multe proiecte menite să ajute. Dacă acum doi ani, spre exemplu, am achiziționat un mijloc de transport adaptat nevoilor persoanelor cu dizabilități, care este folosit pentru a asigura accesul persoanelor cu nevoi speciale la serviciile sociale specifice, anul acesta venim cu noi servicii. Atât în folosul persoanelor cu dizabilități, dar și a altor cetă­țeni care au nevoie de astfel de servicii, recomandate de medicul curant. În Baia Mare, autoritatea locală se află permanent în slujba tuturor cetățenilor și constant venim cu noi și noi oportunități de sprijin pentru toți cetățenii, implicit pentru persoanele cu nevoi speciale” – Cătălin Cherecheș, primarul municipiului Baia Mare.

„De aceste servicii poate beneficia GRATUIT orice persoană care are domiciliul legal/reședința în municipiul Baia Mare în baza unui document medical care atestă recomandarea medicului specialist (balneo-fizioterapie sau medicină de recuperare), respectiv Fișa Medicală Sintetică, eliberată de medicul de familie” – Elena Diana Hîrb, director general Direcția de Asistență Socială Baia Mare.

Pentru a beneficia de oricare dintre aceste servicii trebuie parcurși următorii pași:

• se depune o cerere de furnizare a serviciilor la sediul Centrului Social Phoenix, situat pe str. Grănicerilor nr.118 sau la sediul DAS, str. Dacia nr. 1

• se prezintă documentele medicale (fișa de tratament de la medicul specialist balneo-fizio-kinetoterapie)

• se prezintă fișa medicală sintetică de la medicul de familie

• beneficiarul este programat pentru furnizarea serviciilor de specialitate: kinetoterapie, fizioterapie, ergoterapie sau terapie psihologică, după caz

Acte necesare

• fișa de tratament emisă de medic specialist de recuperare (balneologie, fizioterapie, kinetoterapie, psiholog – după caz)

• fișa medicală sintetică, completată de medicul de familie, privind anamneza medicală

• acte de identitate

• adeverința care atestă statutul pe piața muncii

Solicitarea și documentele menționate se depun la sediul Centrului Phoenix, situat în Baia Mare, str. Grănicerilor, nr.118 sau la sediul Direcției de Asistență Socială Baia Mare, str. Dacia nr.1.