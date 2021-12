Pomi de stele şi pachete “colind” la Târgul Darurilor de Crăciun

Ionuţ şi Ileana Horoba Danci au pus la cale şi pentru acest an o nouă ediţie a Târgului Darurilor de Crăciun. Pentru al zecelea an consecutiv, evenimentul va aduce în prim-plan daruri originale: podoabe de suflet, bijuterii, plastefină, răstăuţe maramureşene, obiecte din ceramică, articole cosmetice, eşarfe din mătase pictate.

Dacă anul trecut, târgul s-a derulat exclusiv online, în perioada 10-12 decembrie, în intervalul orar 9-21 îşi aşteaptă vizitatorii la Galeria Varvedo, Baia Mare, strada Crişan nr. 6.

De aproape 10 ani, Ileana și Ionuț Horoba, pasionați de natură, artă și o viață cât mai sustenabilă, fac magie în atelierul lor de săpun și cosmetice naturale. Ei vor veni la târg cu produse deja cunoscute și foarte apreciate dar și cu nou­tăți, pachete gata de pus sub brad, arome alese și un tonus molipsitor. Pachetele „colind”, crema cicatrizantă Alifia vraciului, uleiul de ma­saj Cetinel sunt doar câteva dintre noutățile cu care vă vor încânta.

“Am plecat la drum din Maramureș în 2012. Aici am început să potrivim uleiuri și unturi vegetale, sucuri din legume și fructe, infuzii din plante medicinale și uleiuri esențiale pentru a obține produse cât mai eficiente pentru hidratarea și regenerarea pielii. Astăzi, atelierul nostru se află într-un loc de poveste din Ţara Silvaniei, localizată în totalitate pe teritoriul județului Sălaj, în zona de contact a Crișanei cu Transilvania. Pachetele «Colind» – gata de pus sub brad s-au născut din bucuria de-a face lucrurile cu plăcere şi pasiune, atenţi fiind la dorințele clienţilor noştri. De ce «colind?» Pentru că dincolo de semnificaţia binecunoscută, colindele oferă un prilej de întâlnire, de revedere cu cei dragi. Vremea colindelor este motiv unic de a fi împreună, învăluiţi în mi­ros de cetină și cozonaci”, a punctat Ionuţ Horoba.

Absolventă de arte, Ileana Horoba Danci, “sufletul” târgului, aduce în acest an “pomi de stele”, “podoabe-bijuterii pentru bradul de Crăciun”. „Mai întâi au fost piesele din porțelan ce urmau să fie asamblate în coliere pentru o nouă colecție. Apoi a venit pandemia și am simțit că nu-și mai are rostul. Câte femei ar purta un colier din porțelan în timp ce lucrează de-acasă? Apoi am început să mai ieșim din case, dar tot nu am simțit că se vor putea armoniza cu masca obligatorie. Prin urmare, le-am păstrat într-o cutie până acum când am simțit că alta e menirea lor. Le-am lucrat la fel cum lucrez orice bijuterie, pentru simplul motiv că nu mai știu să lucrez altfel. Îmi doresc să le primiți cu bucurie și să vă împodobească nu doar bradul, ci și sărbătorile”.