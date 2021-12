La Ieud 7 98% asfaltat, s-a trecut la trotuare!

O abordare interesantă a avut administrația comunei Ieud, care a reușit în acest an să ajungă la 98% asfaltare în comună. „Da, din buget local am mai făcut 1,3 kilometri, capete de străzi sau zone unde s-au mai extins străzile. A mai rămas una de 300 de metri. Acum, lucrăm la trotuare în toată partea centrală a comunei, ce se face cu bani guvernamentali PNDL, lucrare ajunsă și ea la 25-30%. Și drumurile agricole au fost în atenție anul acesta”, ne spune primarul Nicolae Traian David, s-au reabilitat 4-5 kilometri plus lucrările clasice de întreținere.