Lucrări de restaurare la Biserica de lemn din satul Costeni

Biserica de lemn, Monument Istoric, din satul Costeni, și-a sărbătorit la început de săptămână ocrotitorul spiritual, pe Sfântul Ierarh Nicolae. Locașul de cult a fost grav afectat de furtuna din septembrie 2017. De atunci la biserică s-au făcut o serie de intervenții.

Pe lângă lucrările de restaurare ce au fost începute în 2020, în acest an lucrările au fost continuate cu sprijinul și ajutorul substanțial de la Institutul Național al Patrimoniului prin programul Timbrul Monumentelor Istorice încadrate la subprogramul Intervenții de Urgență. În urma evaluării dosarelor a fost aprobată suma maximă de 200.000 lei cu cofinanțare obligatorie din fonduri proprii de minimum 10 % reprezentând suma de 20.0000 lei, asigurată de către Parohia Ortodoxă Română Costeni.

„Din suma totală de 220.000 lei a fost achitată plata dirigintelui de șantier în sumă de 16.000 lei, mulțumindu-i pe această cale d-lui Mircea Drăgan pentru colaborare. Din restul sumei de 204.000 lei cu TVA inclus s-au plătit lucrări de restaurare și consolidare la Biserica de lemn cu hramul Sf. Ier. Nicolae din localitatea Costeni, etapa a II-a de Suprastructură și Arhitectură parțial, respectiv circa 85 % din învelitoarea de șiță (șindrilă / draniță) de pe nava bisericii și parțial de pe turn”, a punctat preotul paroh Ștefan Cristian Petcu, de la Parohia Costeni.

Recent, Consiliul Județean Maramureș a alocat 20.000 lei. „Este cea mai mare sumă acordată de către această instituție în acest an pe acest segment de activitate, din care se va plăti diferența pentru lucrările rămase de executat din această etapă. La fel ca anul trecut, mai așteptăm în cursul acestui an răspuns și din partea Secretariatului de Stat pentru Culte – unde avem depus dosar complet și desigur de la Primăria și Consiliul Local Cupșeni. Sperăm ca și în anul care vine să obținem fonduri din partea autorităților pentru continuarea lucrărilor, mai ales că avem în continuare prevăzută o lucrare de consolidare a turnului (peste care ulterior se așază turla reconstruită) ce implică schimbarea tălpilor vechi și deteriorate cu altele noi de stejar de 27 cm / 27 cm grosime supranumit Pătratul – pe care stau așezate cele 4 picioare ale turnului, lucrare evaluată în Raportul de Expertiză Tehnică atașat la proiect de Arhitect Niels Auner din București, la suma de 188.744,34 lei cu TVA inclus”, a adăugat preotul paroh Ștefan Petcu. Părintele a mai arătat că toți ziditorii și lucrătorii (de la firma S.C. Rustic S.R.L. și colegii lor din satul Breb care au conlucrat la această etapă de învelitoare), finanțatorii și proiectanții și binefăcătorii care se ostenesc la reîntregirea acestui monument religios și totodată obiectiv turistic sunt pomeniți în slujbele oficiate în acest locaș de cult.