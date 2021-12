Carte de vizită grosolană • Cheile Babei, o intrare absolut jenantă în Maramureș

Cu un an în urmă, se finalizau lucrările la drumul județean din Dămăcușeni, prin Târgu Lăpuș, spre Coroieni și Baba, cu ieșire spre Poiana Blenchii din județul Sălaj. O excelentă legătură, ce “înțeapă” drumul European spre Dej-Cluj. A trecut un an și am revenit în Cheile Babei. Drumul e bun, dar imaginea de intrare într-un județ “de importanță istorică și turistică” lasă de dorit.

Drumul este în continuare impecabil. Dar limita de județ e plină de mizerii. Plin de panouri care nu spun nimic, de semne vechi și noi, contradictorii. Peste tot, gunoaie, de unde și câinii vagabonzi ce s-au aciuat și stau să milogească mâncare la cei ce opresc în parcare. Izvorul celebru “P..da Babii” e și el plin de gunoaie, nu e nici semnalizat, deși a devenit brand.

Țevi de apă sau de curent au ieșit de sub o eroziune, tocmai la baza unei lucrări majore de oprire a alunecărilor și a eroziunilor… Gunoaie sunt la izvor, în parcare, în apă, pe văi. Fără discernământ, oriunde se poate arunca mizerie, se aruncă.

Ceva mai spre satul Baba, stau triste ultimele cuptoare de var, odinioară preocupare de bază a sătenilor de aici. Un loc e părăsit total, celălalt are două cuptoare încărcate, dar părăsite, așa de ani buni. O imagine dezolantă de intrare în județ. Odinioară, Cheile Babei erau în topul pozitiv, fiind și o arie protejată de interes național (rezervație naturală de tip geologic), un sector de îngustare din calcare eocene generat de pârâul Poienii, un afluent de dreapta al Someșului. Acum, concurează cu alte triste intrări în județ, alături de cea de la Ulmeni-Țicău.