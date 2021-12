Accident produs pe str. G. Coșbuc din cauza alcoolului

Luni, 13 decembrie, în jurul orei 23.00, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier pe strada George Coșbuc.

La fața locului, polițiștii au constatat că un bărbat de 37 de ani din Cărbunari, aflat la volanul unui autoturism condus din direcția bulevardului Republicii spre bulevardul Decebal, ajuns la intersecție, a intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus de un bărbat de 55 de ani din Baia Mare. În urma impactului au rezultat doar pagube materiale.

Conducătorii autoturismelor au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul bărbatului de 37 de ani din Cărbunari, iar în celălalt caz rezultatul a fost zero.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.