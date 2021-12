România anului 2021- temeri, jale, opreliști, politicieni iresponsabili

Anul 2021 în țara noastră a fost unul trist. Am ajuns la 58.300 de morți din cauza COVID sau legate de pandemie, în timp ce în al Doilea Război Mondial, România a pierdut 93.300 de militari!!! S-a adăugat criza politică, legată de cea a prețurilor galopante, conectate evident. Dar n-a fost doar atât, anul a fost mult mai zbuciumat.

Ianuarie

Pe 26 ianuarie, un telefon anonim anunță că s-a pus bombă la Curtea de Apel București. Clădirea a fost evacuată, procesele oprite, bomba nu era. Întâmplător sau nu, se judeca ultimul termen în dosarul Elenei Udrea… Pe 27 ianuarie, o furtună de zăpadă iscată în Dobrogea blochează drumurile naționale, alimentarea cu apă și electricitate, 27 de trenuri au fost blocate. Pe 29 ianuarie, izbucnește un incendiu la institutul Prof. Dr. Matei Balș, au murit asfixiați 17 pacienți.

Februarie

Între 17-22 februarie, neplătiți de zece luni, 70 de mineri de la Lupeni, de pe Valea Jiului, se blochează în subteran ca măsură de protest. Pe 23 februarie, numărul de decese datorate COVID ajunge la 20.000 în România.

Martie

Pe 1 martie, doi muncitori ce renovau un apartament din Onești sunt atacați de fostul locatar și uciși, omul avea o condamnare anterioară de 12 ani de închisoare. Pe 29 martie, proteste împotriva măsurilor COVID izbucnesc în București și-n mai multe orașe din țară. În capitală au avut loc și vandalizări de magazine și violențe.

Aprilie

Pe 10 aprilie, numărul de cazuri înregistrate de COVID-19 depășește un milion în țara noastră. Pe 14 aprilie, prim-ministrul Florin Câțu îl demite pe ministrul Sănătății Vlad Voiculescu, primul pas spre criza politică ce va urma.

Mai

Pe 5 mai, școlile încep să se redeschidă, după o vacanță prelungită. Pe 13 mai, Guvernul anunță o serie de relaxări, ce intră în vigoare din 15 mai. Pe 29 mai, omul de afaceri Aurel Crișan din Arad este ucis cu o bombă montată în mașina personală, detonată cu telecomandă. Pe 31 mai, alte proteste în Piața Victoriei cer suspendarea campaniei de vaccinare pentru cei sub 18 ani.

Iunie

Pe 1 iunie, încă un val de relaxări, se permit întâlniri cu maximum 50 de persoane în interior și 70 de oameni afară. Apar primele relaxări pentru cei vaccinați. Pe 19 iunie, un ciclon se formează în Marea Neagră și afectează estul țării, generând inundații. Inclusiv un nivel istoric al râului Putna. Pe 22 iunie, izbucnește un incendiu în spitalul Sfânta Maria din Iași, fără victime.

Iulie

Pe 15 iulie, instanța admite cererea de eliberare condiționată a lui Liviu Dragnea, fost președinte PSD, după doi ani și două luni de închisoare. Pe 23 iulie, se decretează stare de alertă în Sectorul 1 din București, la cererea primarului Clotilde Armand, din cauza volumului mare de gunoaie necolectate, în urma conflictului primăriei de sector cu firma ce colecta, din cauza datoriilor. Scena va urma să se repete în Baia Mare, în noiembrie-decembrie, în Baia Mare, fără intervenția Prefecturii sau a altor instituții ale Statului…

August

La olimpiada din august 2021 de la Tokyo, amânată cu un an din cauza pandemiei, România a avut una dintre cele mai jenante prestații din istorie: o medalie de aur, trei de argint, nici una de bronz, în total patru medalii. Ceva mai târziu, la jocurile paralimpice, România a câștigat o medalie de argint și una de bronz, prima fiind câștigată de actualul ministru al Sportului.

Septembrie

Pe 1 septembrie, o criză politică majoră se generează după ce prim-ministrul îl demite pe Stelian Ion, ministrul Justiției. Pe 3 septembrie, USR PLUS și AUR depun moțiune de cenzură împotriva prim-ministrului Cîțu. Pe 8 Septembrie, președintele Klaus Iohannis semnează demiterile-demisiile celor doi miniștri USR și îi înlocuiește cu miniștri din PNL și UDMR. Pe 25 septembrie, președintele PNL Ludovic Orban pierde partidul în fața premierului Florin Cîțu, în cadrul unui congres ținut cu 5000 de delegați, în ciuda măsurilor anti-COVID. Pe 28 septembrie, PSD depune propria moțiune de cenzură împotriva Cabinetului Cîțu.

Octombrie

Pe 1 octombrie, alt incendiu izbucnește în spitalul din Constanța, cu șapte morți. Pe 5 octombrie, moțiunea de cenzură a PSD trece, cabinetul Cîțu este dizolvat. Pe 11 octombrie, președintele îl desemnează prim ministru pe Dacian Cioloș. Fără succes. Pe 21 Octombrie, îl desemnează pe Nicolae Ciucă.

Noiembrie

Pe 25 noiembrie, după aproape trei luni de criză politică, ce a generat automat creșteri masive de prețuri și pe fondul unui val ucigător de pandemie ca urmare a relaxărilor, se încheie criza politică din România. Cabinetul Ciucă este format cu participarea PSD, PNL și UDMR. PSD devine cel mai important partid, din nou, cu cele mai multe ministere.

Decembrie

Luna decembrie a venit cu spectrul unui nou val COVID, dar și cu imposibilitatea politicienilor de a se decide asupra măsurilor de luat. De asemenea, a venit cu un val de greve, dat de promisiuni anterioare de creșteri salariale neonorate. A venit cu înghesuieli în vămi, cu creșteri masive de prețuri. A venit cu creșterea, apoi cu scăderea majoră a numărului persoanelor vaccinate în România. Și iar cu proteste anti-COVID, generate politic…

Una peste alta, tot n-am scăpat de COVID, nici în 2021. De asemenea, nici în acest an nu ne-am ales cu o autostradă finalizată. Și nici cu un spital nou. Intrăm în schimb în noul an cu amenințarea unui război la granița de nord și de est. Cu amenințări de infringement din partea Europei pe mai multe capitole, inclusiv Mediu. Conform EUROSTAT, institutul european de Statistică, România a avut cel mai mare declin în producția agricolă, de minus 11,3%. De asemenea, campioni absoluți la copii în sărăcie, excluziune socială, accidente auto mortale etc.