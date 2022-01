Gura lumii☺Putrezesc clădiri, din cauza birocrației…

O comună din Maramureș, de pe granița cu Ucraina, a dorit un sediu nou de primărie. A încercat calea ușoară… să recicleze o clădire veche.

Bună idee, dar nu în România birocrației pure. A cerut școala fostei Case de copii, cea cu blocurile deja devastate. „Da…dacă faceți tot școală”.

Au cerut fostul pichet al grănicerilor… „Da, dacă faceți tot așa ceva”. Drept pentru care, în acest moment, comuna și-a construit primărie nouă, de la zero, când are două blocuri devastate, o școală închisă, două pichete de grăniceri și un depozit de muniție, părăsite toate. Welcome to Romania!