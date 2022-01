În 2021 • Prima comună din județ cadastrată integral

Reprezentanții Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș au avut parte în 2021 de un an bun. Asta deoarece instituția a înregistrat prima administrație locală din județ cu cadastrul sistematic finalizat integral.

„Pentru Maramureș a fost un an bun din punctul nostru de vedere, chiar dacă nu au fost condițiile foarte favorabile. Am reușit să finalizăm prima localitate din județul Maramureș cadastrată în integralitate. Este vorba despre Cupșeni. Asta înseamnă aprox.20.000 de imobile în sistemul integrat de cadastru și Carte funciară, și o comună întreagă cu toate imobilele de pe raza ei cadastrate în întregime. La începutul lunii ianuarie 2022, cetățenii vor primi extrasele de carte funciară și vor avea dovada proprietății pentru fiecare imobil. În afară de asta, mai avem în recepție, tot pe cadastrul sistematic în integralitate, Comuna Recea cu circa 15.000 de imobile, Fărcașa cu aprox. 11.000 imobile, Dumbrăvița cu 12.000 imobile, Satulung cu tot atâtea. Practic sunt finalizate măsurătorile și suntem în etapa de a recepționa lucrarea făcută de prestatorii de servicii, o firmă din București. Undeva până în primul trimestru din 2022 vom afișa la primăriile respective situația proprietăților, urmând ca după aceasta să fie contestațiile și rezolvarea acestora”, a precizat Ovidiu Ștefan, directorul OCPI Maramureș.