La Tăuții-Măgherăuș • Se construiesc stații de încărcare electrică în cartierele orașului!

Primăria Tăuții-Măgherăuș are un proiect în derulare prin care va construi, în viitorul apropiat, stații de încărcare electrică a mașinilor în aproape toate localitățile aparținătoare.

Finanțarea va fi asigurată, în mare parte, din fonduri guvernamentale nerambursabile: „Urmează să depunem un proiect pe Administrația Fondului de Mediu pentru montarea stațiilor de încărcare a mașinilor electrice. Noi ne dorim să construim în jur de cinci stații de încărcare cu curent. Astfel, vor fi trei la Tăuții Măgherăuș, una la Băița și alta la Nistru. Există mașini electrice pe raza orașului și încep să se înmulțească. Noi ne gândim deja să asigurăm acest tip de infrastructură pentru viitor, mai ales. Probabil că la investiție vom avea și o cotă de cofinanțare. Acum suntem în faza de proiectare, analize etc. Din ce am citit în ghidul solicitantului, acestea vor trebui construite foarte aproape de un punct de transformare, care să asigure o anumită putere minimă. De asemenea, în fiecare zonă trebuie să poată fi amenajate și minimum două locuri de parcare lângă fiecare stație de încărcare”, a spus Dumitru Marinescu, primarul orașului Tăuții-Măgherăuș.