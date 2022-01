Retrospectiva anului 2021 în educație (III)

Spre finalul verii, inspectorii școlari din Maramureș au luat la pas unitățile de în­vă­țământ pentru a vedea dacă sunt pregătite pentru începerea cursurilor școlare. Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” din Baia Mare a fost selectată alături de alte cinci unități de învățământ din țară în proiectul „România Educată”. Mai mult, Consiliul Județean (CJ) Maramureș a început livrarea de ghiozdane echipate pentru copiii din învățământul primar, înscriși în clasa pregătitoare, în anul școlar 2021-2022.

• cursuri față în față, funcții de directori vacantate, educator MERITO din Maramureș

Al treilea an școlar marcat de pandemie și-a început cursurile față în față. Cu excepția Școlii Băiuț și a două clase de la Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Baia Mare, toate unitățile de învățământ din Maramureș s-au deschis fizic pentru preșcolari și elevi. Odată cu debutul noului an școlar, Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Maramureș anunța scoaterea la concurs a funcțiilor de director și director adjunct vacante din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Maramureș. În total, au fost vacantate 230 de funcții, din care 166 – directori, iar 64 – directori adjuncți. Annamaria Hitter, profesoară la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Baia Sprie, s-a numărat printre cei 50 de „Creatori de Educație”, o selecție națională de bune practice desfășurată în cadrul proiectului CRED. De asemenea, elevii din Maramureș care au obținut media 10 la examenele naționale din acest an au fost premiați de către ISJ Maramureș. Anul 2021 a adus încă un trofeu MERITO în județul nostru. Marișca Morari, educatoare la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 28 Baia Mare, s-a aflat printre cei 12 profesori MERITO premiați la gala din acest an, fiind desemnată Educatorul MERITO 2021.

• Digitaliada, School Bike și câștig de cauză pentru SLI MM la ICCJ

Cursuri față în față au început și cei 4.500 de studenți ai Centrului Universitar Nord din Baia Mare. Elevii și profesorii Școlii Gimnaziale Recea au continuat să învețe anul acesta în laboratoare digitale complet echipate de Fundația Orange cu tablete și echipamente IT prin programul „Digitaliada”. Totodată, patru unități de învățământ din municipiul Baia Mare s-au alăturat unui proiect cât se poate de original, implementat de American International School of Transylvania, cu sprijinul Universal Alloy Corporation Europe – SCHOOL BIKE, scopul acestuia fiind acela de a încuraja elevii să aleagă bicicleta în drumul spre și de la școală. Procesele inițiate de Sindicatul Liber din Învățământ Maramureș (SLI MM) privind și calcularea și plata diferențelor de drepturi salariale, constând în acordarea salariului de bază conform gradației de vechime de 4 ani, au avut câștig de cauză și la Înalta Curte de Casație și Justiție. La o lună de la deschiderea școlilor, 234 de elevi și 98 de angajați din unitățile de învățământ erau confirmați pozitivi, fiind infectați cu virusul SARS-CoV-2.

• școli deschise în funcție de rata de vaccinare a angajaților

Timp de două săptămâni, toți preșcolarii și elevii din România au intrat, apoi, în vacanță. Toți cei 775 de elevi din județul Maramureș, eligibili pentru a beneficia de Programul național de protecție socială „Bani de liceu”, prin intermediul căruia se acordă sprijin financiar elevilor din învățământul liceal, în vederea continuării/ finalizării studiilor, au devenit beneficiari, pentru anul școlar 2021-2022. Elevii care, în vara acestui an, au obținut media 10 la Evaluarea Națională, respectiv la examenul național de Bacalaureat au fost premiați, la inițiativa prof. dr. Anca Minodora Costin Hendea, inspector școlar general, de către Consiliul Județean Maramureș. După cele două săptămâni de vacanță forțată, cursurile s-au reluat fizic doar în unitățile de învățământ cu rata de vaccinare a personalului de peste 60%. Toate celelalte unități au făcut școală online. Andrei-Ionuț Buzgo, elev al Colegiului Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare, a fost premiat în cadrul Galei premiilor Academiei „Descoperă-ți Pasiunea în IT” 2021. Între timp au sosit și testele de salivă, cu testare în zilele de luni și joi, înaintea începerii orelor de curs.

• profesori din Baia Mare, printre cei mai importanți oameni de știință din lume

Prof. dr. Vasile Berinde, prof. dr. Petrică Claudiu Pop-Sitar și conf. dr. ing. Thomas Dippong de la Centrul Universitar Nord din Baia Mare s-au regăsit, în 2021, printre cei 12 profesori și cercetători ai Universității Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN) incluși în topul celor mai importanți oameni de știință din lume, conform Top World Ranking 2%, realizat de Universitatea Stanford (California). SLI MM a mai obținut hotărâri judecătorești favorabile în procesele privind încadrarea corectă pe Legea 153/ 2017 cu stabilirea salariului de bază pe tranșe de vechime din 4 în 4 ani pentru încă 56 de unități de învățământ din Maramureș. Începând cu numărul 10/ 2021 al revistei „Gazeta Matematică” – cea mai prestigioasă publicație de profil destinată învățământului preuniversitar românesc, cu o apariție neîntreruptă din anul 1895 până acum -, din colectivul de redacție face parte și prof. Daniela Heuberger, de la Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare. Este singurul cadru didactic din învă­ță­mântul preuniversitar maramureșean membru al acestui colectiv redacțional. Rezultatele finale ale tuturor candidaților participanți la proba de interviu din cadrul concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct în unitățile de învă­ță­mânt preuniversitar au fost afișate pe site-ul ISJ Maramureș.

• grevă japoneză, protest în fața Prefecturii, referendum printre angajații din învățământ

Spre final de an, membrii Sindicatului din Învățământul Preuniversitar „Spiru Haret” Maramureș s-au aflat în grevă japoneză. De asemenea, reprezentanți din județ au fost prezenți la pichetarea Guvernului. Mai mult, aproximativ 100 de membri ai Sindicatului Liber din Învățământ Maramureș au protestat în fața Prefecturii, motivul principal fiind dat de refuzul Guvernului de a acorda creșterea salarială prevăzută de legea salarizării unitare, precum și poziționarea inacceptabilă a salariilor din educație în pătrimea inferioară a grilei de salarizare a bugetarilor. Federațiile din educație au realizat și un chestionar în rândul angajaților din învățământ pentru a vedea percepția acestora privind decizia Guvernului de a îngheța salariile în 2022. 67,5% dintre respondenți au susținut declanșarea grevei generale în învă­ță­mânt. CJ Maramureș a premiat profesorii îndrumători ai elevilor de nota 10 la examenele naționale din vara acestui an.