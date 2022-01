Primăria Șomcuta • Venituri bugetare triplate în 9 ani!

O analiză efectuată la nivelul Primăriei Șomcuta Mare arată că, în ultimii 9 ani, încasările la bugetul local au crescut simțitor, fiind aproape triplate. Astfel, cifrele arată că în 2013 primăria dispunea de un buget în valoare de 10,1 milioane lei, iar în 2021, încasările bugetare a ajuns la 28,2 milioane lei.

Vorbim aici despre venituri proprii (taxe, impozite locale, impozit pe venit), fonduri de la bugetul de stat, sume defalcate din TVA, subvenții, fonduri europene și guvernamentale. Din analiza efectuată, mai reiese că prin atragerea fondurilor la buget și, implicit triplarea încasărilor, Șomcuta Mare a ieșit ușor din starea de „amorțeală” din anii trecuți. S-au făcut proiecte, s-au reabilitat școli și cămine culturale, s-au făcut pași în refacerea infrastructurii (apă, canalizare), dar și proiecte pentru reabilitarea străzilor. Și datoriile primăriei au fost reduse: „Dacă în septembrie 2020 am preluat cu emoții cel de-al doilea mandat de primar (mă refer aici la situația financiară), iată că până la finalul anului 2021 am reușit să ne redresăm. Am stins datoriile acumulate la reabilitarea străzilor din Șomcuta Mare, după ce guvernarea trecută ne-a oprit finanțarea prin stoparea contractelor cu FDI. Acum situația ne permite să ne refacem calculele și să pășim mai optimiști în noul an, cu speranța că proiectele aflate în lucru în Șomcuta Mare vor avansa vizibil”, a declarat primarul Gheorghe-Ioan Buda.