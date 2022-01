Primăria Baia Sprie a încheiat anul fără datorii

Administrația publică locală din Baia Sprie s-a gospodărit bine pe parcursul lui 2021: „Încheiem anul fără datorii, un an în care am muncit mult și am avut în derulare foarte multe proiecte. Un an fructuos care ne-a adus provocări, satisfacții și reușite”, a spus Alin Sebstian Bîrda, primarul orașului. În acest an, autoritatea locală are, de asemenea, planuri mari. Este vorba despre investiții importante pentru comunitatea băispriană, dar și pentru locuitorii județului. Concret, vorbim despre proiectul realizării unui aquapark, dar și a unui parc industrial.