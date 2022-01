Clarificări privind colectarea deșeurilor menajere în Baia Mare

Din 7 ianuarie, băimărenii au la dispoziție o adresă de e-mail și un număr de telefon – salubrizare@baiamare.ro și 0790.088.188 – prin intermediul cărora pot transmite Autorității Locale toate sesizările / solicitările referitoare la colectarea deșeurilor menajere.

Din comunicatul Primăriei, rezultă că decizia aparține primarului Cătălin Cherecheș și vine să completeze seria măsurilor luate în regim de urgență de către Autoritatea Publică Locală pentru remedierea situației create ca urmare a măsurilor lipsite de legalitate îndreptate de către SC DRUSAL SA împotriva comunității băimărene, respectiv după abandonarea serviciului public de salubrizare menajeră – componenta colectare, pe raza Municipiului Baia Mare. Asta în ciuda faptului că activitatea de colectare a deșeurilor menajere este singura componentă legal facturată în baza contractului ADI Deșeuri – DRUSAL și că aceasta a fost achitată de Primăria Baia Mare fără să fie depășit termenul legal în care operatorul avea dreptul să ia măsura reducerii frecvenței de colectare, iar ulterior să suspende serviciul.

Primăria Baia Mare reamintește că nu are dreptul legal să achite contravaloarea celui de al doilea contract încheiat între Consiliul Județean Maramureș și DRUSAL, având în vedere că sumele facturate de operatorul DRUSAL nu au fost avizate de către Consiliul Județean și că acestea conțin tarife neaprobate de către aceeași entitate. Mai mult, operațiunile de sortare, tratare mecano – biologică, valorificare energetică și depozitare nu au fost verificate cantitativ și calitativ de către Consiliul Județean Maramureș, în calitatea sa de titular al contractului.

De asemenea, contravaloarea colectării aferentă contractului cu ADI Deșeuri – DRUSAL a fost cumulată cu contravaloarea contractului de transport, sortare, tratare mecano – biologică, valorificare energetică și depozitare aferentă contractului dintre Consiliul Județean și DRUSAL, fiind emisă, în mod nelegal, o singură factură pentru două contracte, cu doi beneficiari diferiți: Adi Deșeuri și CJ Maramureș.

În plus, conform prevederilor legale, transpuse în prevederile contractului dintre ADI Deșeuri – Consiliul Județean Maramureș și Municipiul Baia Mare, respectiv celelalte UAT-uri din județ, asocierea în vederea realizării SMID avea ca punct final de depozitare, depozitul ecologic de la Fărcașa, cu tarife aprobate în această logică operațională, context în care valoarea contractului dintre Consiliul Județean și DRUSAL nu are obiect, în condițiile în care depozitul ecologic de la Fărcașa nu este funcțional și cu atât mai mult cu cât, fără aprobarea Municipiului Baia Mare și a celorlalte UAT-uri, în mod unilateral și ignorând prevederile legale, Consiliul Județean Maramureș a majorat cu aproximativ 100% tarifele unui contract care încă de la momentul demarării lui nu avea obiect.