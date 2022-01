Au debutat cu victorie!

CS Minaur Baia Mare – MKS Zaglebie Lubin 34-32 (18-14)

CS Minaur Baia Mare a debutat cu victorie în aventura europeană a EHF European League, a doua ca importanță majoră în competițiile intercluburi. Vicecampioana României a dispus, duminică seara, în Sala ”Lascăr Pană”, de campioana Poloniei, scor 34-32 (18-14), după ce fetele lui Raul Fotonea au avut, aproape în totalitate, controlul partidei.

În celălalt meci din Grupa B, deținătoarea trofeului, Les Neptunes de Nantes (Franța), a pierdut duelul de pe teren propriu cu SG BBM Bietigheim Germania – 25-27.

Minaur are inițiativa în debutul jocului și pune repede un ecart de două goluri, 4-2 (min. 5), dar campioana Poloniei oferă replica cu trei goluri la foc automat, 4-5 (7), avantaj consolidat și în următoarele minute – 6-8 (10). Băimărencele își revin încet, încet din pasa proastă, recuperează din terenul pierdut, și domină autoritar restul reprizei, astfel că la pauză vor deține un avans de patru lungimi – 18-14.

Fetele noastre mențin un ritm susținut și în prima parte a reprizei secunde – 22-18 (37), 25-22 (42), diferență păstrată până cu zece minute înainte de final – 28-25. O cădere de trei minute este aproape să năruiască totul, 29-29 (53), dar vicecampioana are un as important în mânecă. Andreea Popa are câteva sclipiri de geniu și va înscrie goluri esențiale în contabilizarea primului succes european, în condițiile în care Minaur a jucat în multe momente în inferioritate din cauza eliminărilor dictate de cuplul din Serbia, dar și a anihilării Cristinei Laslo de către adversare. CS Minaur câștigă cu 34-32 și adaugă primele două puncte, însă în etapa a doua va avea de înfruntat un adversar mult mai puternic, SG BBM Bietigheim, partidă care se va disputa sâmbătă, 15 ianuarie, de la ora 17.00 (ora României).

Sala Sporturilor “Las­căr Pană”. Spectatori, aproximativ 600. • Arbitri: Dragana Jakovljevic și Danijela Sando Kovacevic (Serbia). Delegat EHF: Wassili Fegir (Ucraina). • Aruncări de la 7 m: 1-7 (transformate: 1-6; a ratat Kochaniak-Sala). Minute de eliminare: 8-4.

• CS Minaur Baia Mare: Cristina Enache (7 intervenții), Amra Pandzic (6 intervenții, a apărat un 7 m) – Cristina Laslo 7, Andreea Popa 7, Asuka Fujita 6, Jelena Lavko 5 (1 din 7 m), Yaroslava Burlachenko 4, Alexandra Severin 3, Anca Polocoșer 1, Angela Cioca 1, Ana Maria Tănasie, Eva Kerekes, Karoline de Souza, Andreea Țîrle, Maria David. Antrenori: Raul Fotonea și Daniel Apostu.

• MKS Zaglebie Lu­bin: Monika Waz (14 intervenții), Katarzyna Drzemicka – Emilia Galinska 7 (5 din 7 m), Kinga Jakubowska 5 (1 din 7m), Adrianna Gor­na 5, Karolina Kochaniak-Sala 4, Daria Zawistowska 4, Jovana Milojevic 3, Joanna Drabik 2, Patricia Machado Matielli 2, Aneta Labuda, Kinga Grzyb, Malwina Hartman, Daria Milek. Antrenori: Bozena Karkut, Renata Jakubowska.