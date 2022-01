Nu putem vorbi despre culorile anului în care am intrat fără a stabili, prin varii metode, ce spectru am lăsat în urmă. Un prieten, raportându-se la sărbătorile destul de relaxate prin care am trecut, raportându-se la cele din alte țări, le-a văzut pe-ale noastre în culoarea roz. Însă tot în anul trecut a apărut cenușiul vieții noastre. Fără să dramatizez, cavalcada facturilor este extrem de îngrijorătoare. Prețurile, care au explodat ca o bombă din Kazahstan, vor lovi dramatic în cetățenii cu câștiguri medii și mici. În primul eșalon sunt în cea mai mare parte pensionarii. Cei speciali însă dorm liniștit și visează excursii în Dubai. Ori în alte locuri din țările calde. De când este lumea, unii au avut mai mult decât le trebuie, iar altora nu le-au ajuns banii de fotoghin. Să aibă puțină lumină de la fitil.

Observ că tensiunea oamenilor sporește de când le-au intrat facturile în casă, dar unii își măresc cu lejeritate și sfidare câștigurile. Ministrul dreptății ridică din umeri la întrebări și își piaptănă liniștit părul. Oamenii lui, bănoși prin meserie, au mai primit un pachet de drum. Multă vorbărie s-a purtat, începând de anul trecut, în jurul banilor europeni, celebrul PNNR, care au dat peste cap și înțelegeri politice, și coaliții, și coerența dintr-un partid. Am urmărit cu mare atenție dacă banii întocmiți în Planul de Redresare vor veni și pe la noi. După părerea mea, este multă ceață în jurul lor. Ba că au venit o parte, ba că se amână trei părți. Cine știe mai bine să ne spună cât mai repede. Știu că ne-ar fi de mare ajutor. Se mai spune că jumătate sunt împrumuturi și se dau condiționat. Cealaltă parte sunt fonduri nerambursabile, și ele condiționate de proiecte și termene clare.

Deocamdată este multă nebuloasă în jurul lor. Un fel de optimism, cu multe rezerve. Din păcate, constatăm cu ușurință că nu prea sunt promovați specialiști capabili să rezolve probleme suficient de complicate. Efectele incompetenței se văd în multe locuri. Simt că trăim o așteptare dăunătoare. Priviți în jur, și veți constata că sunt oameni care nu au legătură cu nimic. Prin reformă, ce cuvânt crispat!, ei înțeleg să-i dea afară pe unii din partidele rivale. Chiar din coaliție. Apoi nu am priceput de ce s-a dat liber la relaxări când se trâmbița că vine alt val? Cei mai încurcați sunt elevii, apoi profesorii și nu în ultimul rând părinții. Adică, toată lumea. S-a constatat că învățarea online este o formă de avarie în acumularea cunoștințelor. Vedem și noi, cei trecuți de vârsta învățării, că în Educație sunt multe suferințe.

S-a uitat de Programul prezidențial “România Educată.” Este la dosar. Sunt dezbateri aprinse în jurul olimpiadelor. Domnul ministru, sau altcineva, le-a scos pe cele la Limba Română, Istorie, Engleză, lăsându-le pe cele de Limba Rusă și Limba Maghiară. Nu comentez asta în cheie politică, nici nu mă gândesc, dar mă întreb ce logică are ministrul? Un deputat udemerist ne-a explicat, în văzul țării, că Limba lui Petőfi are, în privința olimpiadelor, înțelegeri internaționale. Dar toți știm, numai cei de la România Educată nu iau în seamă că Limba Română și Istoria ne asigură identitatea națională. Tocmai pe acestea le scoți din zona de performanță? Și nimeni nu dă seama de asemenea aberații. Chiar l-am auzit pe domnul ministru, care stă acum în fotoliul lui Spiru Haret, împotmolindu-se în explicații ridicole.

Un alt păcat al acestui guvern este lipsa de explicații convingătoare, când apar situații care dor. Nemulțumirile cresc pe măsură ce cresc prețurile la curentul electric, la gaze și la alimente. Pe acest fond, lumea românească este din ce în ce mai săracă. Iar îmi vin în minte atitudinile sfidătoare de mărire a salariilor în domenii în care nu ridică cu parul. Jignitor este că seară de seară, de o vreme încoace, suntem scoși la tablă să ni se spună cum este cu mărirea pensiilor. Nu comentez după dictare, ci doar după ce voi primi cuponul de pensie pe luna ianuarie. Oamenii lucizi ai acestei țări, că mai avem, spun că guvernanții, prin vreme, au gestionat prost țara, au epuizat resursele pentru strictul necesar. Hârâiala din noua coaliție, mai ales dintre PNL și PSD, nu face bine. Liberalii au pierdut șansa de performanță la guvernare, locul prim fiind luat de pesediști. PNL pare în lipsă de imaginație, de idei, de resurse și de oameni care să fie lideri.

Orban este pe linie moartă, iar Cîțu este fără vlagă. Fotografia opoziției, USR și AUR, o voi comenta cu alt prilej. Acum vă las pe dumneavoastră să stabiliți, mai precis, culorile anului. Sau anilor. Celui care a trecut și cel în care am intrat.