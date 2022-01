Investițiile Maramureșului – trecut, prezent și viitor!

Bifate, povestite sau SF

În ultimii ani, în materie de investiții în judeţ, s-a vorbit mult. Ca de obicei. Dar s-a și făcut. De vreo 5 ani încoace, Maramureșul începe să aibă față de parte a Europei. Sigur, de-am găsi și un animăluț care ar consuma PET-uri, tare bine ar fi. Dar tema noastră e ca, în lipsa analizelor, planurilor cincinale și a dărilor de seamă de odinioară, să trecem în revistă investițiile făcute. Pe cele nefăcute. Pe cele promise. Și secțiunea științifico-fantastică, evident.

Zis și făcut(e)!!

În 2021 s-au apropiat de final sau chiar s-au finalizat câteva drumuri de mare importanță pentru Maramureș. Pentru noi, ca maramureșeni, e mai puțin important cine le-a început și cine le termină, sunt drumurile noastre. Drumul județean „al ucrainenilor” de la Ruscova la Poienile de sub Munte e făcut și încă bine. La fel, e gata și DJ 186, pentru prima dată total reabilitat, cel de pe Valea Izei, chiar dacă am rămas cu nedumerirea… de ce e reabilitat doar din mijlocul Bârsanei la Săcel și nu de la Vadu Izei prin Oncești? Se finalizează și Drumul Nordului, vom avea astfel o rețea credibilă de drumuri importante în județ, cu anterior finalizatele DN 18 și E 58. Alt punct forte la timpul prezent sunt lucrările la magistrala de gaz din Maramureșul istoric. S-a împlinit un vechi vis al zonei, o rețea de caz care atinge și Valea Izei și a Vișeului. La fel, „aproape finalizarea” pârtiei de schi de la Borșa e o mare reușită. Cât e ea de olimpică și care e istoria din spatele „olimpismului” vă vom spune în scurt timp.

…mai vedem…

Că suntem în ani de criză economică tacită și în ani de pandemie, de-a dreptul istorici, e evident. Banii n-au mai circulat cum trebuia, finanțări câștigate au fost date uitării, proiecte palpabile au fost puse la sertar. Dar vorbim acum de investiții începute. Unul e acumularea și barajul Runcu, ce teoretic e aproape desuet, după atâta amar de vreme. Sigur, nu omitem faptul că la ce ani secetoși au fost și vor fi, o acumulare în plus nu strică la casa omului… Doar că se lucrează la el din 1985!! La fel, în plină zonă turistică, stă degeaba o ditamai clădire la Borșa-Prislop, ce ar putea deveni… orice, de la sală de evenimente la motel la centru de informare, la punct Salvamont. La același capitol stau podurile de peste Someș, unul aproape funcțional, altul cu orizontul frânt. Tot frânt e și proiectul superb al aquaparcului de la Moisei, de lângă mănăstire. Așteptăm finalitatea zonei industriale ce se naște în spatele aeroportului din Tăuții Măgherăuș. Aeroport internațional, da?

Ce visăm?

În vremuri normale, ar trebui să luăm de bune promisiunile făcute de autorități și să începem să credem în câteva proiecte generoase, originale. Nu ne aruncăm, suntem tot în pandemie și cine are ochi să vadă și răbdare să citească, banii legendari din PNRR vin cu clauze, cu o listă de obligații din care nu am respectat deocamdată decât un sfert. Altfel spus, din ce s-a vorbit anul trecut, așteptăm să vedem în primă fază târgurile tradiționale promise, la Rona de Sus, Ariniș etc. Poate îi lăsați și pe țărani să-și vândă animalele, totuși… Așteptăm să ve­dem cum prinde cheag parcul industrial din Baia Sprie, acum că are și drum ca lumea. Și aquaparcul, indiferent de locație. Apoi, speranța Țării Codrului de a avea gaz ar fi pentru a treia oară curmată, politic, iar, de nu se începe. Nu mai știm nimic despre drumul de ocolire din Baia Mare pe la Recea spre aeroport. Pentru degrevarea dealului Dura și a drumului E 58 de cei din zona industrială măcar. Visăm și la supratraversările de pe centura Băii Mari, deși… pare cam fabulos și cică nu sunt nici măcar măsurători făcute. Dar peste toate, vrem groapa noastră de gunoi la Două Veverițe, vrem prețuri decente la salubrizare, în contextul creșterii masive de alte prețuri (curent, gaz, alimente, combustibil).

Nota Bene

Cu sau fără sprijin județean, cu ambiții diverse, autoritățile locale din Maramureș au arătat că pot face lucruri mari la scară mică. Este schițat drumul dintre Bârsana și Petrova, de trecere între văile Izei și a Vișeului. Cu un mic efort s-ar putea face și cel dintre Bârsana și Coștiui, ce ar reda o șansă stațiunii cu ape sărate. Alt drum turistic superb ar fi cel de care ne spunea primarul Vasile Coman, dintre Vișeu de Sus și Poienile de sub Munte, peste culmi. Sau cel deja schițat dintre Groșii Țibleșului și Lăpuș. Ba chiar s-ar putea forța ultimii 2-3 kilometri de asfalt dintre Boiu Mare și Vima Mică, altă zonă ce poate deveni interesantă turistic, cu unele dintre cele mai mici cătune din România. De la 2022 mai avem speranțe în materie de investiții, și tot la scară micro. Se poate schița zona turistică Tătaru, nu numai cu aportul celor din Ocna Șugatag, ci cu tot cu vecini și cu accesul spre Izvoare-Valea Neagră-Firiza. Avem speranțe și de la recent descoperitele ape termale de la Mireșu Mare, ar fi păcat să nu fie puse la treabă. E mult? E puțin? Visăm frumos?