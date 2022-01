Rusia, noi orizonturi

Încep acest text prin a vă reaminti că în ziua Crăciunului care a trecut – 25 decembrie – s-au împlinit 30 de ani de la prăbușirea Uniunii Sovietice, sub conducerea lui Mihail Gorbaciov. În cartea sa de „Amintiri”, fostul lider de la Kremlin scrie: „Cei care au dat ordinul dezmembrării și lichidării statului unional au fost Elțîn și aripa radicală a Rusiei Democratice, orbită de utopia atotputerniciei unei piețe libere, nereglementate, și a transplantării neîntârziate pe sol rusesc.” El a refuzat să participe la lichidarea statului unional unitar. Gorbaciov a crezut că Uniunea ar fi putut fi menținută și înnoită. Cu celebra lui perestroika. Cel mai devotat susținător al destrămării sovietice a fost fostul președinte al Ucrainei, Leonid Kravciuk. Multe subtilități, din actuala tensiune de la granița Ucrainei, le-am desprins din aceste mărturisiri.

Anul care s-a încheiat a stat sub semnul amenințării rusești. În acest început de an se prefigurează soluționarea acestui conflict mocnit, prin negocieri la Geneva, între reprezentanți diplomatici ruși și americani. Nu sunt semne promițătoare, dar poate vor defini cadrul viitor al relațiilor dintre Federația Rusă și NATO. Sunt multe motive pentru care Putin și-a mobilizat armata la granița cu Ucraina. Cel mai vehiculat este cel al refacerii, într-o formă nouă, a fostului spațiu sovietic. Nu uit a aminti că liderul de la Kremlin regretă destrămarea unională, socotind-o cea mai mare catastrofă a secolului XX. Lumea a evoluat în altă direcție, țările își caută identitatea economică, politică și culturală, iar Rusia nu se mai poate reașeza pe vechile granițe de influență. Dar Putin încearcă.

Rusia se poziționează ca o amenințare reală. A cucerit Crimeea și s-a ales cu ceva sancțiuni economice. Este vizată Ucraina, a cărei suveranitate, Putin o socotește o himeră. Parcă se răzbună pe fostul președinte al Ucrainei, Kravciuk, care a semnat într-o noapte ieșirea țării lui din Uniune. Acum președintele rus pretinde o altă structură de securitate, din care să rezulte stoparea extinderii NATO spre Est. Este vizată și România. Am auzit și câteva îngrijorări din partea ministrului român de externe. Ce poate face Europa? Analiștii îi cer ieșirea din pasivitate. De pildă, la negocierile de la Geneva, din aceste zile, europenii nu participă. O absență semnificativă, dureroasă, dar și periculoasă. Nu uit a constata că Rusia este un partener comercial redutabil pentru multe state europene și mari oameni politici occidentali sunt implicați în țesătura economică rusească.

Germanul Gerhard Schroder, prieten de multă vreme cu Putin, după terminarea mandatului de cancelar al Germaniei, a acceptat să reprezinte Gazprom în compania de proiect controversat a gazoductului Nord-Stream. În calitate de cancelar, el aprobase magistrala care a asigurat gigantului rus piață de desfacere în Germania. Schroder, în calitate de consultant, a făcut lobby permanent pentru Rusia și Putin, fiind răsplătit cu alte poziții în companii ruse. Deși a șocat opinia publică germană, fostul cancelar german a rămas în solda Rusiei. Așa a procedat și fosta ministră de externe a Austriei, Karin Kneissl. După ce a sprijinit Kremlinul în calitatea sa oficială, iar la nunta ei a dansat un vals vienez cu Putin, anul trecut a fost numită membru în consiliul de administrație al gigantului petrolier rus Rosneft. A început să scrie articole în care susține politica Rusiei în trustul media de propagandă Russia Today.

Un alt politician occidental care a fost magnetizat de Putin este fostul premier francez Francois Fillon, care a intrat, în decembrie, anul trecut, în consiliul de administrație al gigantului rus din domeniul petrochimiei Sibur. Fillon a condus guvernul francez sub președinția lui Nicolas Sarkozy (2007-2012) și a luat decizia să intre în solda rusească după ce a primit în Franța o condamnare pentru corupție. Politicienii francezi, de stânga și de dreapta, au criticat decizia lui Fillon. Vi-l puteți imagina pe generalul De Gaulle plătit de statul rus?, s-a întrebat un europarlamentar francez. Răsfoind presa care nu foșnește, am aflat că Christian Kern, fost cancelar al Austriei, a devenit membru în consiliul de administrație al companiei ruse de stat a Căilor ferate. Cu asemenea întâmplări adevărate se subțiază puterea de negociere a Europei cu Rusia.

Apoi, gazul rusesc pentru Occident este un avantaj în negocieri. Și, totuși, sunt voci europene care cer Rusiei retragerea totală a trupelor de la granița Ucrainei. Rusia, după cum se vede, are noi orizonturi, pe care se vrea stăpână. Din acest vârf de munte al Maramureșului, atât am putut vedea în zarea evenimentelor recente. Deocamdată!