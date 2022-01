Cronica de disc • Clasicii nu încetează să (nu) ne mai surprindă…

Vă supunem atenției două albume muzicale lansate la final de an 2021. Sunt albume de noiembrie a două nume mari, clasice. Clar vă spune ceva Deep Purple, la fel Led Zeppelin.

Pe final de an, Deep Purple ne-au surprins cu album nou, „Turning to crime”. Sigur, componența nu mai e cea clasică, n-are cum. Vocea, basul și toba sunt originale, chitaristul și organistul sunt mai noi, dar din aceeași generație. Surpriza plăcută e pofta cu care cântă, pe alocuri sunt chiar virtuoși. Cea neplăcută e că toate cântecele sunt ale altora, sunt de fapt prelucrări, nu cântece originale. Nu c-ar suna rău în gura lor cântece Bob Dylan, Bob Seger, Fleetwood Mac sau Cream. Dar…le-au fost contemporani, parcă te-ai aștepta să genereze alte cântece clasice,. Nu să recânte. Ei, inițiatori ai hard rockului în anii 70.

Cealaltă apariție e revenirea, din păcate în zona pop-bluegrass-americană a legendarului vocalist Led Zeppelin, Robert Plant. Care, departe de experimentele parfumate de odinioară, cu aluzii etno africane, a revenit la duetul cu solista bluegrass Alison Krauss. Culmea, în line-up-ul din studio se văd inclusiv nume din jazz, chitariștii Bill Frisell și Marc Ribot. Dar albumul în sine e parcă leșinat, oricât de „oldies” ești. Da, vocile sunt în continuare bune, dar albumul n-are vlagă. Bine, zeul Plant are, separat de Led Zep, 11 albume solo și alte 5 în colaborări, nu are de ce se plânge. Noi însă avem.