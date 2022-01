Andrei Petruș: „Intru încrezător în prima semifinală Eurovision România”

„Take me”, piesa tânărului maramureșean Andrei Petruș, se află printre cele 46 de melodii semifinaliste în cadrul Selecției Naționale pentru Eurovision 2022. Andrei este originar din Vălenii Șomcutei. A absolvit Colegiul de Arte Baia Mare, iar în prezent este student la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca. De-a lungul anilor, a participat la o serie de festivaluri și concursuri, inclusiv la X Factor. Are în palmares trofeul „Amara” și este câștigător al festivalului „Florentin Delmar”. De asemenea, a ocupat locul 2 la festivalul internațional „George Grigoriu” și primul loc la Olimpiada națională de muzică. A cântat cu Polish Music Film Orchestra, iar acum colaborează cu Teatrul Municipal Baia Mare.

Reporter: Care e povestea piesei înscrise de tine în concurs? Care sunt atuurile acesteia?

Andrei PETRUȘ: „Take me”, melodia cu care am reușit să ne calificăm în semifinala Selecției Naționale Eurovision 2022, aștepta cu nerăbdare să intre în competiția Eurovision. Melodia este una sinceră, scrisă cu suflet, lucru care i se datorează lui Călin Ionce, compozitorul piesei muzicale. Textiera Silvia Ștefănescu afirma că, datorită muzicalității, i-a fost foarte ușor să scrie textul care, de asemenea, este unul cu un mesaj sincer pentru că „Take me” nu este o simplă piesă de dragoste, ea se poate referi la: prieteni, familie, lucruri, locuri… Vă invit să o meditați. Melodia este muzicalitatea necesară, are mesajul corespunzător, are un crescendo emoțional și mi-am propus ca interpretarea să fie una la înălțime. Cred cu tărie în ea.

R.: Ce etape urmează în selecția națională? Care sunt șansele tale?

A.P.: Eu, cu echipa mea, pentru că nu sunt singur pe parcursul competiției, vrem să transmitem iubire, simplitate, muzică cu simțământ. Cred în șansele mele, aleg să cred în ele; asta se datorează persoanelor cu care lucrez, persoanelor cu care rezonez, dar și datorită principiilor pe care funcționez. De aceea intru încrezător în prima semifinală Eurovision România, în urma căreia, din patruzeci și șase de semifinaliști, vor rămâne douăzeci pentru a doua semifinală, iar pe urmă vor rămâne, pentru finala selecției, zece concurenți.

R.: Unde poate fi vizionată/ ascultată piesa? Cum te pot sprijini maramureșenii?

A.P.: Piesa poate fi vizionată pe pagina Youtube a TVR – Andrei Petruș – „Take me”. Maramureșenii pot să mă susțină prin vot, publicul având puterea să contribuie la înaintarea concurenților în competiția Eurovision.