Retro muzică-film-jocuri: un an 2021 cu recorduri absolute!

În mod (a)normal, la un asemenea an, cu pandemie şi cu ameninţarea unei alte crize economice mondiale, ne-am temut pentru cultura noastră generală. Artele moderne (muzică, film) au avut oricum de suferit. Numai că, după un an static rău, 2020, şi-au luat curaj şi s-au apucat să producă. Desigur, mai încăpea. Dovadă stă lansarea PS5 care duce şi jocurile PS4, semn că piaţa nu era pregătită, ca odinioară. Dar la cealaltă extremă, am avut filme de ţinută, seriale care au doborât recorduri, reveniri muzicale impresionante -ABBA sau jocuri de computer, PS sau de telefon cu vânzări impresionante. Să vedem!

• Film

Începem rubricuţa cu zona comercială a industriei filmului, cele mai bine vândute. Domină topul Spiderman-No way home, cu încasări de 557 milioane dolari, urmat de Shang Chi cu 224 milioane, Venom cu 212 milioane, lista continuă cu Black Widow, F9, Eternals, No time to die, A quiet place part two, Ghostbusters şi Free guy. Superproducţii, aşa e, dar nicidecum cele mai bune filme de an 2021! Le trecem în revistă, pe trimestre, după apariţia lor. În primul trimestru, am avut The marksman cu Liam Neeson, The mauritanian cu Benedict Cumberbatch, ori Godzilla vs Kong. În al doilea trimestru am avut Wrath of man, al lui Guy Ritchie cu Jason Statham, Army of the dead, Cruella, Hitman’s wife bodyguard, cu Ryan Reynolds, Samuel Jackson şi Salma Hayek şi A quiet place 2. În al treilea trimestru, avem The tomorrow war, The forever purge, cele două filme Fear street, The suicide squad, Don’t breathe 2, Pig, Candyman, Finch, Most dangerous game. Încep să se vadă semne bune… pe cât de penibil devine Bruce Willis cu cele 3-4 filme ale sale, pe atât creşte calitativ în joc actoricesc odinioară neconvingătorul Nicholas Cage! Până şi Kevin Costner devine convingător, în serialul Yellowstone. Închidem lista cu ultimul trimestru, cu titluri precum Venom cu Tom Hardy, musicalul Tick tick boom!, Dune, Bruised cu Halle Berry ce încearcă să ia Oscarul, The tragedy of Macbeth cu Denzel Washington. Desigur, părerile noastre nu sunt legi sau edicte… Site-urile de specialitate Metacritic sau Rotten tomatoes au avut alte preferinţe, printre care amintim 76 days (documentarul începutului de pandemie, la Wuhan), Drive my car, Quo vadis Aida, Slalom, The worst person in the world, Luzzu, Sabaza, The mayor, pentru că ei au luat în seamă şi filmele internaţionale, alte cinematografii decât cea americană. A fost loc în topuri şi de două filme româneşti, cu note excelente, Acasă, my home şi Bad luck banging or looney porn. Dar extindem lista cu câteva filme care au adus ceva nou, atipic. Acel „altfel” de care o artă are nevoie continuă: horrorul Shadow in the cloud, drama I care a lot, actionul Nobody, westernul The harder they fall, SF-ul francez Oxygen, poliţistul chinezesc Raging fire, drama Pig cu un Nicholas Cage care cere Oscarul, plimbarea în timp a lui Frank Grillo în Boss level. Sau animaţia Arcane. Dar să nu uităm impresionanta satiră Don’t look up cu DiCaprio şi Meryl Streep, sau mockumentarul Death to 2021.

Aşa ajungem şi la serialele TV, devenite ele superproducţii, dintre care ies în evidenţă Servant, Loki, What if…?, Resident alien, evident The squid game, Mare of Easttown cu o Kate Winslet demnă de toate premiile posibile, The great – sezonul 2, The witcher sezonul 2, The wheel of time, Midnight mass şi marea revenire Dexter-New blood. Să nu uităm documentarele, dintre care se desprind impresionantele The alpinist, The river runner, Fantastic Fungi, A glitch in the Matrix, The rescue, Seaspiracy. Am avut ce viziona!!!

• Muzică

Şi lumea muzicii a fost mai interesantă anul acesta decât cea de 2020. S-au sculat artiştii în capul oaselor, au compus, au mai avut şi câte un concert, mai un festival. În zona comercială, au avut albume John Batiste (chiar două), Scooter, Snoop Dog, Morcheeba, Maroon 5, Billie Elish, Kanye West, Lil Wayne, Lana del Rey, Adele. În zona rock, am avut albume bune de la Therion, Foo Fighters, The pretty Reckless, Alice Cooper, Bonfire, Thunder, Serj Tankian(2), o revenire superbă Evanescence, plus alte albume Mago de Oz, Greta von Fleet, Mammoth WVH, Iron Maiden, în revenire, Tom Morello, Volbeat sau Dream Theater. Au revenit şi foarte mulţi clasici, cu apariţii discografice, de la Tom Jones şi Bonnie Tyler (2 albume!), la ABBA sau Paul McCartney sau Ringo Starr (tot 2). Bonus, albume Yes(2), Vangelis, Willie Nelson, Sting (2), Styx, Billie Gibbons, Eric Clapton, Tony Bennett (duet cu Lady Gaga), Santana, Elton John, Nick Cave (2 albume), Rod Stewart, Robert Plant iar cu Alison Krauss, Deep Purple. Albume bune a avut şi genul blues, cu Dion, Joe Bonamassa (2) etc. Şi jazzul a avut un an bun, mai puţin dispariţia pianistului Chick Corea. Cu albume superbe de la alde Joe Lovano, Archie Shepp, Jason Moran, marea speranţă a chitării Julian Lage, revenire a proiectului etno jazz evreiesc Masada a lu John Zorn, Chris Potter, Kenny Garrett, Charles Lloyd, Dave Holland. Inclusiv muzica etno/ world a avut vârfuri, cu albume noi Santana (latino), Dropkick Murphys (irish), Juanes, Thalia, Enrique Iglesias album de adio etc.

Sigur, şi aici revenim şi spunem că enumerarea vine din alegerile şi gusturile noastre. Revista Rolling Stone zice că cele mai bune albume de 2021 vin de la Olivia Rodrigo, Adele, Tyler the Creator, Lil Nas X sau Morgan Wade, revista Esquire zice de albumele unor Turnstile, Jazmine Sullivan, Wanda Jackson, iar revista Loudwire vorbeşte de albumele unor Spiritbox, Everytime I die, Limp Bizkit sau The pretty Reckless.

• Jocuri

Industria jocurilor a avut partea ei în 2021. Prima observaţie… au fost jocuri pentru telefoane mobile cu încasări mari, semn că… ne-am jucat. Exemplu, Game for peace, cu încasări de 2,8 miliarde de dolari, şi Honor of Kings-Arena of Valor cu încasări similare, urmate de Genshin Impact, Roblox Mobile, Coin Master sau Pokemon Go. Jocuri mari, bune şi bine vândute, de impact, în 2021, au fost Halo Infinite, Hitman 3, Far cry 6, Monster hunter rise, Battlefield 2042, Little nightmares 2, Resident evil Village (..acţiunea în România!!), Forza Horizon 5, Metroid Dread, It takes two, Subnautica Below zero, Deathloop, Back 4 blood, Call of duty Vanguard, Alien Isolation. La galele cu premii au fost câştigători detaşaţi It takes two, Genshin Impact, Resident Evil 4, Deat­hloop, Forza Horizon 5, Marvel’s Guardian of the Galaxy. De fapt, impactul jocurilor asupra lumii e vizibil şi din filmele ce se fac, inspirate de ele. În 2021, am avut filme după jocuri precum urmează: Mortal Kombat, Werewolves within, Free Guy, Arcane, Resident Evil: Welcome to Racoon city.