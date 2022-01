În Giulești • Icoană de secol 18 restaurată și sfințită!

Dincolo de activitățile administrative, primarul Laurențiu Batin din Giulești are cunoscute activități istorice și cultural, doctor în filozofie și-n istorie fiind.

De Bobotează, odată cu clasica sfințire a primăriei, el a scos la iveală o icoană din colecția proprie, recent restaurată.

“O aveam demult, am pus-o undeva și am uitat de ea. Nu știți cum arăta…nu se înțelegea mai nimic. Era și găurită pânza. Am restaurat-o, inclusiv rama, am adus-o la Primărie și i-am redat viața. A fost sfințită de preoții catolic și ortodox. În iconografie, această icoană ,,Încoronarea Sfintei Fecioare Maria” este sub influență greco-catolică, provine din colecția protopopului Văii Marei, Petru Bârlea, și a fost pictată de către un erudit al Episcopiei de Muncaci. Icoana a fost restaurată de către bunul meu prieten, maestrul Mihai Covaci, în atelierul din București” – spune edilul.

Inițial, înainte de restaurare, era doar un tablou cenușiu, în care abia se vedea ce reprezintă.