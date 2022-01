În Sighetu Marmației • Autobuzele electrice vor circula doar pe ruta internă

Primăria Sighet așteaptă finalizarea proiectului prin care a achiziționat mai multe autobuze electrice. Acestea ar putea sosi, cel mai probabil, în toamnă. Investiția din fonduri nerambursabile a fost puțin devansată, din diferite motive.

După ce vor sosi, autobuzele electrice vor deservi doar rutele interne, cele externe, în comunele învecinate, fiind excluse deocamdată: „Cu proiectul de autobuze electrice suntem în stadiu avansat. Acum avem stabilite locațiile pentru stațiile de încărcare, atât lentă, cât și rapidă. Până în luna septembrie, cel târziu, vor sosi și autobuzele. Inițial, trebuiau să sosească în vară, dar din ce am discutat, sunt foarte multe proiecte de acest gen în țară și majoritatea au fost câștigate la licitații de aceeași firmă, Solaris din Polonia, inclusiv la noi. Trebuie să vină 7 autobuze, sper să le primim pe toate odată. Contractul așa prevede, să vină toate într-o tranșă. Ele vor circula doar pe ruta locală, în oraș. Pentru exterior, am avut o discuție cu primarii din zonă, să constituim un ADI Transport. Deocamdată, nu s-a concretizat nimic și a rămas la stadiul de discuție. Gestionarea în afara orașului o face oricum Consiliul Județean. Nici R.A. Mara Nord de la noi, din subordinea CL, nu funcționează tocmai în condiții de legalitate. Am făcut toate demersurile la instituțiile specializate pentru licențiere. Însă în ultimii ani nu s-a ocupat nimeni de societatea de transport așa cum ar trebui și de aceea a ajuns în situația de azi”, a explicat Vasile Moldovan, primarul din Sighet.