După doi ani de război biologic

Lunile începutului de an marchează doi ani de la declanșarea pandemiei și a crizei sanitare la nivel mondial. Anii au trecut, însă războiul nu s-a încheiat. Covidul continuă să facă victime, semn că mai are de lucru.

Zilele trecute, un post TV a titrat o știre alarmistă care sperăm să nu devină realitate. Cică frații Covid s-ar fi întâlnit pe ascuns în Cipru, unde au negociat o nouă combinație numită „Omidelta” pregătită pentru valul șase. Sub teroarea valurilor nu cred că cineva are argumente pentru a avansa predicții ce țin de evoluția pandemiei. Situație în care pot fi formulate păreri, nu concluzii în măsură să ofere garanții că microbul o să lase oamenii în pace. Pe parcursul celor doi ani, societatea și autoritățile din România cu pandemia au purtat un război pozițional de uzură și hărțuială. În funcție de resursele umane și materiale disponibile, la începutul anului 2020 criza a fost gestionată acceptabil. La vremea respectivă, purtatul măș­ti­lor și distanțarea individuală (socială) au fost singurele măsuri aflate la îndemână și preluate din țările în care pandemia a venit mai repede. Majoritatea cetățenilor s-au conformat măsurilor necesare, dar insuficiente. Restricțiile impuse ulterior au generat cauze care la rândul lor, în gestionarea crizei, au produs blocaje și derapaje. După doi ani, ele se păstrează și continuă să pună la încercare capacitatea de reacție a autorităților, a sistemului sanitar și puterea de adaptare a populației la o situație neobișnuită. Pe parcursul anilor, linia frontului s-a deplasat în funcție de alternanța restricțiilor cu relaxările. Decontul suspendării restricțiilor din sezonul estival a ajuns la scadență în toamna anului trecut, când într-o săptămână, zilnic, s-au înregistrat sute de decese. După doi ani, deficiențele din infrastructura sistemului sanitar sunt la ordinea zilei. Secțiile ATI rămân pe mai departe locații în care oricând pot avea loc tragedii. Nici medicii plecați din țară, pregătiți pe bani grei de stat, nu s-au obosit să vină pentru a lupta pe frontul pandemiei. Noi suntem români, dar slujim la alți stăpâni. Inconsecvența autorităților în luarea deciziilor a rămas intactă. Pentru nerespectarea restricțiilor, poliția refuză să dea amenzi, pe motiv că decizia nu face parte din fișa postului sau este condiționată de salarii majorate. Și, dacă le-ar da, ele pot fi contestate în instanță; cică sunt încălcate drepturile și libertățile oferite de democrație. Nici decidenții actualei coaliții nu sunt consecvenți și nu se pun de acord în luarea măsurilor ferme în lupta cu pandemia. Testarea și introducerea obligatorie a certificatului verde continuă să genereze controverse și dispute inutile. Probleme ridică și co­naționali care mai pun la îndoială existența Covidului și refuză vaccinarea. Dacă ar sta de vorbă cu cei care au trecut prin chinurile de la ATI, în mentalul propriu și-ar face ordine și ar renunța la fantezii, suspiciuni și neîncredere în autorități. Așa cum sunt ele, bune sau rele, nu este treaba societății să le judece. În realitate, în continuare se duce o campanie antivaccinare și dezinformare susținută de mass-media. Care promovează prostiile unor lideri de partid sau ale persoanelor publice, gen doctorița vocală de la TV, sau latifundiarul din Pipera devenit sociolog și consultant politic. Vorba vine, dă-i, Doamne, românului mintea cea de pe urmă. Sau așa-i românul când se înveselește și nu de puține ori se și prostește. Dacă nu avem cap limpede, atunci Eminescu să ne judece.

Prof. Vasile ILUȚ