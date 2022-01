Calificarea se joacă în Franța

Les Neptunes de Nantes – CS Minaur Baia Mare

CS Minaur Baia Mare joacă o carte esențială mâine, 23 ianuarie, la Les Neptunes de Nantes, în ecuația calificării în faza următoare a EHF European League. Punctele sunt vitale și de-o parte, și de cealaltă, învingătoarea acestei confruntări urmând să ia o opțiune serioasă pentru acontarea locului secund, Bietigheim fiind de departe favorita Grupei B. Meciul dintre deținătoarea trofeului și vicecampioana României va debuta la ora 15.00 și va putea fi urmărit la Digi Sport 3, Telekom Sport și Look Sport.

Nantes este favorita acestui joc, chiar dacă în campionat nu are un parcurs satisfăcător, abia lo­cul 6, cu 26 puncte acu­mulate. Are, totuși, experiență suficientă la acest nivel și nu concepe să scape cele trei puncte printre degete. A câștigat primele puncte în EHF European League în etapa anterioară, la Lubin, 27-26, puncte care vor să fie confirmate și în disputa cu Baia Mare.

Jocul va fi arbitrat de Svavar Petursson și Sigurdur Thrastarson din Islanda, iar delegat EHF va fi Cesar Castillo (Gibraltar).

Lotul echipei Nantes

• Portari: 12. Floriane Andre (a marcat 3 goluri); 30. Lorine Boudehkane; 24. Adriana Placzek (Polonia) • Extremă stânga: 18. Naemi Ardouin (5 goluri); 14. Mari Finstad Bergum (Norvegia, 12 goluri); 42. Sylla Dyenaba; 21. Fie Woller (Danemarca, 6 goluri) • Inter stânga: 3. Lauryn Cossou (Senegal, 9 goluri); 23. Deborah Kpodar (13 goluri); 69. Lorine Perrot • Centru: 17. Mai Kragballe Nielsen (Danemarca, 5 goluri); 8. Carin Stromberg (Suedia, 16 goluri); 10. Amandine Tissier; 22. Marnie Valette; 26. Clara Vaxes (5 goluri) • Inter dreapta: 20. Orlane Ahanda (12 goluri); 33. Barbara Moretto (8 goluri) • Extremă dreapta: 44. Raisa Dapina (9 goluri); 25. Albane Frachon; 4. Nathalie Hagman (Suedia, 16 goluri) • Pivot: 29. Ines Godet; 5. Manon Loquay (7 goluri); 99. Helena Mathon; 33. Gordana Mitrovic (Serbia, 4 goluri); 11. Onacia Ondono (5 goluri). Antrenori: Guillaume Saurina, Helle Thomsen.

• Au plecat în vară: Camille Ayglon-Saurina (retrasă), Blandine Dancette (retrasă), Bruna de Paula (Metz), Lotte Grigel (daneza s-a retras), Stine Bodholt Nielsen (HH Elite), Beatriz Escribano, Kaba Gassama (Fleury Loiret), Émilie Bellec (Le Havre)

• Au venit în vară: Amandine Tissier (Brest Bretagne), Carin Stromberg (Viborg HK), Barbara Moretto (OGC Nice), Raissa Dapina (Fleury Loiret), Oriane Ondono (Fleury Loiret), Mari Finstad Bergum (Flint Tønsberg).