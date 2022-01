Un dansator de la Ansamblul Transilvania, în echipa Survivor România

Liviu Mihalca, dansator al Ansamblului Folcloric Național Transilvania a ajuns în echipa Războinicilor de la emisiunea televizată Survivor România. Apariția concurentului maramureșean a fost una episodică. Liviu Mihalca a decis să se retragă din competiție.

„Consider că nu am fost cel mai bun concurent. Mi-a fost frică să intru pe traseu. Nu reușesc să mă acomodez. Nu vreau să îi trag în jos pe colegii mei. Primele zile au fost foarte ok, dar consider că nu pot duce la final. Din acest motiv, am ales să fac anunțul. Eu sunt și dansator profesionist și nu vreau să nu mai pot dansa după emisiune”, a spus Liviu Mihalca. În cadrul emisiunii, în afară de probele sportive și de îndemânare pe care trebuie să le ducă la bun sfârșit, pe concurenți îi așteaptă și condiții grele de supraviețuire în junglă. După săptămâni în care s-au antrenat intens, concurenții sezonului trei al reality show-ului trebuie să răspundă provocărilor din Republica Dominicană.