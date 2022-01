Cronică de film…muzical! Encanto/Tick, tick…BOOM!

Odinioară, filmul muzical era o adevărată sărbătoare. Poveste, muzică, dans, sub același acoperiș, o încântare. Mai țineți minte? Singing in the rain, Șapte neveste pentru șapte frați, Sunetul muzicii, toate delicioase! Apoi, ștafeta a fost preluată în sens bun de animațiile Disney, gen Mica sirenă, Frumoasa și Bestia, Tarzan, Hercules etc. Cântece superbe și acolo. În sens negativ, în zona kitsch, au apărut filmele indiene à la Bollywood, puerile, dar și ele fac parte din istoria genului.

Acum, se încearcă o revitalizare a genului, ba cu animații, ba cu filme pretențioase. Două dintre ele au primit Globuri de Aur și se îndreaptă spre Oscaruri. Drept pentru care ar trebui să le luăm în seamă. „Encanto” este o animație Disney cu 9 premii și 66 de nominalizări, ce pleacă favorită spre Oscar. De ce? Are o poveste latino, foarte la modă de când suntem musai politically correct, dar peste toate are muzică superbă. Un anume cântec a reușit să detroneze Let it go din Frozen, care, culmea, reapare în variantă latino pe soundtrack! Ca toate filmele Disney de două decenii încoace, are dublu public, se adresează atât copiilor cât și publicului matur. Are poveste, are trăiri, are mici drame. E bine făcut, e viu colorat și e efervescent!

A doua propunere este musicalul „Tick, tick… BOOM!”, o dramă muzicală biografică dedicată unuia dintre cei mai mari compozitori tineri de muzică de Broadway. Daaar…e mai mult decât atât. Înainte, ar trebui știut că acel Jonathan Larson a fost un compozitor excepțional, ce a murit în 1996, la doar 35 de ani, din cauza unor probleme cardiace nedescoperite. Practic, omul a reinventat muzicalul de Broadway, de la abordare la teme la… curaj, multiculturalismul și libertatea sexuală fiind printre atuurile sale. Dacă ați văzut filmul „RENT”, știți ce vorbim, el fiind unul dintre cele mai reușite filme de gen moderne. Ca o comparație, dacă aveți la dispoziție youtube, puneți în paralel legendara Hair-I got life cu Rent-La vie boheme și veți înțelege cum geniul a transformat o referință în ceva ce bate originalul, de departe! În filmul de față, Larson, jucat excelent de Andrew Garfield și secondat de Vanessa Hudgens (deja cunoscută pentru roluri de musical gen Mamma mia) e în faza în care se luptă să convingă. Și reușește, exact la 30 de ani… Muzica din film e superbă, te copleșește, cântece ca Therapy, Johhny can’t decide sau No more merită să intre în istorie. Fie și la concurență cu filme clasice deja, ca Amadeus, Bohemian Rhapsody sau Rocketman! Inclusiv în istoria Oscarurilor, deși filmul are oricum 15 premii și 84 de nominalizări!!!