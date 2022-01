Depozitul ilegal de deșeuri, desființat până în 15 februarie

Garda Națională de Mediu a efectuat controlul privind respectarea măsurilor stabilite anterior în sarcina UAT Baia Mare, privind deșeurile depozitate ilegal pe malul râului Săsar. Se pare că mutarea acestor deșeuri, care trebuia realizată până în 25 ianuarie, se prelungește până luna viitoare.

Asta din cauză că deșeurile depozitate trebuie tratate înainte de a fi transportate la un depozit conform: ”Garda Națională de Mediu a efectuat controlul privind respectarea măsurilor stabilite anterior, pe respectivul amplasament. Am efectuat controlul îm­preună cu reprezentanții primăriei. Pe amplasament am constatat că la ora actuală se lucrează pentru tratarea și transportul acestor deșeuri la un depozit autorizat. Din păcate, nu s-a reușit până la această dată (n.r. 27 ian.) transportul tuturor cantităților depozitate pe acest amplasament. A existat un blocaj având în vedere că în perioada 21 – 28 decembrie 2021, aceste deșeuri au fost transportate la depozitul de la Sânpaul. După această dată nu au mai fost acceptate acolo, s-au reluat discuțiile pentru a fi acceptate deșeurile într-un alt depozit, iar în final s-a obținut acceptul de la depozitul din Oradea, dar deșeurile trebuie tratate cel puțin mecanic, pentru a putea fi acceptate acolo. Ca urmare, în prezent, pe acel amplasament (n.r. de pe malul Săsarului) există un tocător și utilaje pentru încărcarea deșeurilor. Transportul lor s-a reluat din data de 22 ianuarie, cu o frecvență de până la 5 mașini pe zi. Din păcate, va mai dura toată acțiunea, primăria solicitând o decalare de termen până pe 15 februarie, pentru salubrizarea întregului amplasament ”, a explicat Marcela Chindriș, comisar-șef al Gărzii de Me­diu Maramureș.

Primăria Baia Mare avea termen inițial până în data de 25 ianuarie să ducă la un depozit autorizat toate gunoaiele care au fost adunate de pe străzi la final de an 2021 și depozitate ilegal pe malul Săsarului.