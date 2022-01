Anuarul de Cercetări Giuleşti

Centrul de Cercetări Istorico-Teologice ale Credinţelor şi Cultelor din Maramureş, sub egida Academiei Române, a realizat Anuarul Centrului de Cercetări Giuleşti. Anuarul a apărut cu sprijinul financiar al Primăriei Giuleşti.

Actualul volum este dedicat fostului director onorific al Centrului de Cercetări, academicianul Alexandru Surdu (1938 – 2020), vicepreşedinte al Academiei Române. “Dat fiind anul pandemic, care a pus la grea încercare umanitatea şi ne-a determinat să avem şi noi sincope în organizarea altor evenimente pregătite anterior şi având în vedere că la nivelul judeţului nostru mai există o revistă de istorie cu titlu similar, consacrat de decenii, Marmaţia, editată de Muzeul Judeţean de Istorie din Baia Mare, s-a decis ca revista Centrului, să apară, de acum înainte, sub numele Anuarul Centrului”, precizează dr. Laurenţiu Batin şi dr. Livia Ardelean în prefaţa lucrării. Actualul număr conţine pagini complexe de istorie: de la reformele introduse de habsburgi în Maramureş până la mărturii documentare privind evadarea de la Exploatarea Minieră Cavnic (6 iunie 1953). O filă de istorie îl are în prim-plan şi pe celebrul haiduc Pintea Viteazul, prezentat în legătura sa cu Maramureşul Istoric. Lucrarea include şi date importante despre istoria culturii şi a religiei. De asemenea, sunt creionate figurile unor importante personalităţi: Ilie Lazăr – simbol al rezistenţei anticomuniste, Preotul Emil Rakoczy Fucec jr. – de la contribuţia la Marea Unire la detenţia politică, Un “apostol” în tranşee: protopop-stavrofor, locotenent colonel, Vasile Mateescu. În acelaşi capitol dedicat personalităţilor se mai regăsesc relatări despre profesorul universitar Gheor­ghe Bilaşcu – părintele stomatologiei româneşti, dr Gheorghe Bârlea, reprezentant de seamă al stomatologiei româneşti, în timp ce dr. Teodor Ardeleanu face o incursiune în lumea celor 100 de personalităţi maramureşene care au făcut istorie. Ultima parte a lucrării vorbeşte despre tradiţiile maramureşene, sub genericul “Etnografie – Etnologie”.