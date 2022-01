Zăpada mult așteptată îngreunează circulația în Borșa!

Cu toate că autorită­țile locale din Borșa au așteptat cu nerăbdare zăpada, pentru pârtia olimpică de schi, acum, aceasta dă bătaie de cap în oraș, așa că primăria a trecut la curățarea localității: ”Cantitatea mare de omăt care s-a acumulat în ultimele zile a îngreunat mult circulația, atât a mașinilor, cât și a pietonilor în Borșa. Am mobilizat muncitori, utilaje și mașini de transport pentru a degaja de zăpadă cele mai aglomerate zone ale orașului. Am avut echipe care au acționat în centru, dar și în Baia Borșa și în Complex. Ne place zăpada, am așteptat-o cu mult drag, dar atunci când ne încurcă, trebuie să acționăm”, a precizat Ion Sorin Timiș, primarul Borșei.