În Poienile de sub Munte se face o piață tradițională

În ședința ordinară a Consiliului Județean Maramureș de la finele anului trecut s-a aprobat încheierea unui acord de parteneriat între U.A.T. Județul Maramureș, prin CJ Maramureș și U.A.T. Comuna Poienile de sub Munte, în vederea implementării unor măsuri pentru realizarea obiectivului de investiții „Piață tradițională în localitatea Poienile de sub Munte”.

”Se aprobă finanțarea din bugetul local a cotei ce îi revine Consiliului Județean Maramureș, aproximativ 103,286.40 lei (TVA inclus), pentru achiziționarea serviciilor de revizuire a studiului de fezabilitate, necesar pentru realizarea obiectivului de investiții „Piață tradițională în localitatea Poienile de sub Munte”, se arată în hotărârea adoptată în forul legislativ județean. Suma finală va fi stabilită după finalizarea procedurii de achiziție publică a serviciilor de elaborare a documentației tehnico-economice și va fi repartizată în mod corespunzător între parteneri. Valoarea estimată a investiției este de 147.552 lei, cu TVA inclus.