Daniel Cosmin Todoran a renunțat la rugby-ul de performanță

În urmă cu mai bine de cinci luni, pe data de 4 august 2021, oficialii campioanei României au decis cooptarea în lotul zimbrilor a unui jucător de 18 ani, descoperit la doar 11 ani de cuplul de tehnicieni ai CSM-ului, Adrian Manolache și Cristian Bălan.

Sub comanda lui Eugen Apjok și Paul Rusu, Cosmin Todoran a reușit după doar o lună și 21 de zile (pe 25 septembrie 2021) să debuteze în eșalonul de elită al rugby-ului românesc într-o confruntare cu ACS Tomitanii Constanța, 55-12 (38-5). A urmat convocarea la naționala Under 18 ani, unde sub comanda lui Marius Tincu și Răzvan Popovici a fost prezent la Campionatul European găzduit de Rusia.

La întoarcerea de la acest turneu final, închizătorul de doar 19 ani este diagnosticat cu probleme de sănătate, fiind nevoit, după efectuarea mai multor investigații medicale, să renunțe la activitatea sportivă de performanță.

Născut în Baia Mare pe data de 4 ianuarie 2003, Daniel Cosmin Todoran a pășit în lumea rugby-ului de la o vârs­tă fragedă, fiind component al CSM Baia Mare în intervalul 2014-2017. A urmat un periplu de alți patru ani, 2017-2021, la Clubul Sportiv Școlar 2 Baia Mare, club unde a fost pregătit de trioul Răzvan Popovici – Mircea Taloș – Andrei Vălenaș. În culorile acestui club a reușit să obțină în acest sezon o medalie de argint în Campionatul Național de Rugby 7. Dotat cu calități fizice deosebite, 1,91 kg și 100 kg, cel ce poate juca atât ca flanker cât și ca închizător, a reușit încă din 2019 să cocheteze cu naționala de Under 18 ani a României. După un prim meci test în luna octombrie cu o echipă a unui Colegiu din Africa de Sud, în decembrie Cosmin Todoran a făcut parte din lotul contra celor de la Rugby Club Grivița București. Informații furnizate de rugbybaiamare.ro.