Garda de mediu • Amenzi de peste 1,5 milioane aplicate anul trecut

Comisarii Gărzii de Mediu Maramureș au efectuat o serie de controale anul trecut. Deși personalul este insuficient, instituția a verificat câteva sute de sesizări, aplicând și amenzi: „A fost un an destul de dificil având în vedere personalul pe care îl avem. Am rămas anul trecut fără o echipă de comisari, doi colegi s-au pensionat. Am reușit să avem totuși 716 controale, iar pentru neconformitățile constatate s-au aplicat 124 de sancțiuni, din care 19 avertismente, și 105 amenzi, în valoare de 1.599.500 lei. O problemă deosebită cu care ne confruntăm este că avem un număr foarte mare de sesizări și o mare parte din acestea nu vizează strict legislația de mediu pe care noi o aplicăm. Am avut și anul trecut 78 de sesizări pe care le-am redirecționat altor instituții”, a precizat Marcela Chindriș, comisar-șef al Gărzii de Mediu Maramureș.