Gura lumii ☺ Imităm, imităm, imităm

Nu e o premieră, nu? Ca autoritățile să ia finanțări ce nu le trebuie, doar pentru că… sunt bani? Vă reamintim de centrele de informare turistică în locuri unde nu există turiști, de piscine unde e ditamai râul, de parcuri la țară unde este deal și pădure. Acum, la modă sunt stațiile de încărcare pentru mașini electrice. Nu că n-ar trebui. Dar o comună face proiect de stații deși are o mașină de gen în sat. Alta are 5. Sigur că vor fi utile pe lângă drumuri europene și naționale. În rest? Facem calculul, nu realist, ci matematic. România are la acest moment 9070 de mașini electrice. Împărțit la 41 de județe, ar fi 221 de mașini electrice pe județ, dar e nerealist, e clar că majoritatea sunt în București, Cluj, Timișoara…