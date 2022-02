Gura lumii ☺ Forțăm puțină delăsare să se facă anul? Sau decurge natural?

Mai țineți minte ruperea de nori de pe capătul de Maramureș de astă-vară? Cu drumuri spălate, podețe rupte de viituri, la Săcel, Moisei, Vișeu etc? Vă mai amintiți, înseamnă, ruperea de drum național de la Săcel spre Moisei. Astă vară, acolo s-au pozat politicieni, prefect. Îngrijorați nevoie mare. Peste an, am mai trecut și se circula pe un sens. Am trecut săptămâna trecută, după șase luni. Ia ghiciți… Poate cu ceva mai multă delăsare, sărbătorim anul de când nu se poate caseta un pârâu și reface un drum național!!