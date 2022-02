Contract de execuţie semnat pentru Centrul Multifuncţional în Târgu Lăpuş

Săptămâna trecută s-a semnat contractul de execuție pentru proiectul “Centru Multifuncțional de servicii sociale integrate în orașul Târgu Lăpuș”.

Această investiție are ca scop îmbună­tățirea serviciilor sociale și are impact asupra întregii ţări a Lăpușului. Sursa de finanțare pentru proiect este Programul Operaţional Regional 2014-2020.

Cuantumul investiţiei este de 4.232.093 lei plus TVA, fonduri nerambursabile.