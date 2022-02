Cronica de disc • Luna muzicală ianuarie, decentă spre bună!

De bicei, începuturile de an, în materie de… orice, dar mai ales în artă, cultură, creativitate, nu sunt foarte propice nici generoase cu consumatorii de frumos. Ianuarie 2022 nu face excepție, deși semne bune se văd, ici colo. În zona comercială, în ianuarie avem album nou r’n b The Weeknd și un al doilea album în spaniolă a solistei Christina Aguilera. În blues, avem albume noi ale lui Keb Mo, Eric Gales sau a veteranului octogenar John Mayall, în jazz album a solistei Youn Sun Nah. Până și clasicii s-au mișcat în ianuarie, avem album folk al lui John Mellencamp, plin de duete cu Bruce Springsteen, dar și albume a unor Jethro Tull sau Giant. Tot un fel de clasic ar vrea să fie și actorul Kiefer Sutherland care a început prin a cânta country și acum trece spre folk(…sau country leșinat). O surpriză frumoasă vine de la Vanesa Harbek, cu un latin rock leit muzicii lui Carlos Santana.

Rockul, în schimb, a fost generos. De la fostul vocalist Black Sabbath Tony Martin, la Magnum, la punkerul Billy Talent, la creștinii Skillet, la disco metaliștii Battle Beast, avem albume nou nouțe. Bonus, hard rock de la Kissin Dynamite și un album recitativ de la Iced Earth. Avem și bilă neagră, pentru singleurile ofensatoare, proTrump și anti…Fauci(???) ale lui Kid Rock, „We the people”…serios? În care înjuri pe toată lumea și apoi vorbești de pace și de libertăți? La fel și una pentru etno rockerii germani Feuerschwanz care au reciclat obsedanta „Dragostea din tei” a noastră. Începe bine anul? Fiind tot unul de criză/pandemie/apocalipsă, e chiar decent…