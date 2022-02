(Aproape) totul despre Oscar! Cine câștigă, filmul cuminte sau cel bine jucat?

Grea alegere au de făcut cei care prezic sau se dau cu părerea în ce privește Oscarul de 2022… Lista nominalizărilor e vastă, dar în egală măsură ușor nedreaptă.

Mai că-ți vine să dai crezare ironiilor comediantului Ricky Gervais despre cum “totul e premeditat de marile studiouri” în ce privesc premiile. Ne dăm și noi cu părerea. De decis decide într-adevăr o mână de oameni, dar întrebarea e ce vor alege? Filme bine făcute, filme care au făcut vâlvă sau filme care să nu deranjeze pe nimeni? Pentru că n-ar fi o premieră…

În lista filmelor nominalizate, avem două care au făcut deja vâlvă, este acel “Don’t Look Up” de care a vorbit lumea și “Dune”. Apoi, filme pretențioase, cum e The power of the dog și Nightmare Alley, grele dar bine jucate. Un musical al lui Spielberg, alt pseudomusical cu temă politică, greu de crezut că va câștiga Belfast. Plus filme ceva mai ușoare, gen Licorice Pizza, King Richard și Coda. Ei, ce ne facem? Dăm premiul unui film ce a șocat, Don’t look up? Greu de crezut, “ne-a făcut proști” și neatenți la Planetă, pe față. Ne temem că se va juca între Power of the dog și West side story… La fel și la regizori, lupta se va da între rasații Jane Campion, Steven Spielberg și (bine-ar fi) Kenneth Brannagh! Între cei mai buni actori, va fi foarte dificil de ales, mai ales datorită numelor. De jucat, a jucat fabulos Denzel Washington în Tragedy of Macbeth dar și tinerelul Andrew Garfield în Tick, tick… BOOM! Dar cum să-i alegi, în fața unor Benedict Cumberbatch, Javier Bardem și Will Smith? La actrițe, la fel, am înclina (să nu râdeți) pentru Kristen Stewart în rolul prințesei Diana, dar… în fața unor Nicole Kidman, Penelope Cruz și Jessica Chastain?

În materie de animații, teoretic, după vâlvă, ar trebui să câștige simpaticul Encanto. Dar pe drum a apărut acel straniu Flee, povestea unui emigrant spusă pe animație, care e concurent la film animat, documentar și film internațional! Sigur, Encanto a fost nedreptățit și prin alegerea cântecului ce concurează, nu déjà-hitul We don’t talk about Bruno, ci un altul! La premii mai tehnice, gen imagine, cinematografie, efecte, firesc ar fi să câștige Dune. La muzică, Encanto. Dar mai știi? Cert e că Oscarurile au ținut cont întotdeauna și de peisajul politic și de trendurile în materie de minorități, imigrație, etc. Mai c-ar fi loc de surprize!