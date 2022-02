Cronica de film • Cinematografia coreeană-copilul minune al industriei filmului!

Odinioară, s-a vorbit în asemenea termeni de cinematografia japoneză. Apoi de cea indiană. De Hong Kong. De Spania. Acum, de departe, Coreea de Sud domină inclusiv la capitolul audiență și vânzări, ba și la premii.

Desigur, atunci când vorbești de cinematografii ale unor țări de altă limbă decât engleză, nu ai așteptări… hollywoodiene, cu bugete uriașe și happyend-uri. De fapt, te poți aștepta la orice. De la kitsch în cazul Indiei la excese patriotice în cazul Rusiei sau a Chinei, la… virtuozitate ca-n cazul Coreei de Sud.

Povestea cinematografică a Coreei nu e chiar nouă. Însă din anii 2000 încoace au surprins plăcut cu sinceritate, deschidere totală la orice subgen, ba și cu idei proaspete. Vă reamintim filmul 3-Iron din 2004, la fel filmele de artă a regretatului regizor Kim Ki Duk, mai cu seamă „Spring summer fall winter spring”. Apoi, au avut curajul de a se arunca în zone sensibile, unde au făcut istorie. Filme horror altfel, gen The host sau Train to Busan vorbesc de la sine. Polițistul altfel „I saw the devil”, de asemenea. Eroticul fin The handmaiden, westernul The good, the bad, the weird, cu trimitere la un clasic, la fel. Plusăm cu filme care au făcut istorie, gen Oldboy, cel cu remake american, Parasite cel cu Oscar, actionul The villainess, filmul de război mondial The brotherhood of war+Tae Guk Gi, ba și superba idee a supraviețuitorului pe insulă …urbană din Castaway on the moon, toate merită amintite dar mai ales văzute. Închidem lista cu treaba bună făcută de regizorul Bong Jon Ho cu „Snowpiercer”, cel cu distribuție de lux, de la Chris Evans la John Hurt, la Tilda Swinton și Ed Harris. Iar acum, dacă tot au dat lovitura pe marele ecran, au început să domine și micul ecran! Și nu vorbim despre serialele ușurele de epocă, cele medievale, deși Kingdom ar trebui văzut, e surprinzător! Vorbim de „The squid game” care a făcut deja istorie, Dar și de Sweet home, horror. Sau My name, cu poveste clasică și nu prea despre răzbunare în lumea interlopă. Sau și mai recentul Happiness, cu un amestec de apocalipse Covid & zombie, petrecut în interiorul unui complex de locuințe de lux. Sau The silent sea, cu subiect excelent, cu poveste în spațiu. Evident, se face și lest. Coreenii fac și filme de/cu/pentru adolescenți, cum e recentul All of us are dead sau Goblin etc. Dar pe ansamblu, trebuie ținut cont de noul copil minune al cinematografiei mondiale. Pentru că nu are de gând să dea îna­poi, după Oscaruri și Globuri de Aur, plus audiențe și vânzări fabuloase.