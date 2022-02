CS Minaur Baia Mare – PAOK Salonic 32-21 (17-10)

CS Minaur Baia Mare a luat o opțiune serioasă pentru calificarea în sferturile de finală ale EHF European Cup, în urma succesului din prima manșă a optimilor de finală cu PAOK Salonic, consumat sâmbătă seara în Sala Sporturilor ”Lascăr Pană, în prezența a aproximativ 700 de susținători. Băimărenii i-au învins pe greci la 11 goluri, 32-21 (17-10), și sunt ca și calificați în faza următoare. Returul de sâmbătă, 19 februarie (ora 16.00), nu se anunță periculos, PAOK fiind o echipă modestă, cu mult sub gruparea antrenată de Alexandru Sabou.

Acest aspect a fost dovedit încă din startul meciului tur, când băimărenii s-au desprins la șase lungimi după 11 minute de joc – 8-2. Minaur păstrează, în continuare, o distanță consistentă, reliefată și la finalul primelor 30 de minute, 17-10. Datele problemei nu se schimbă nici în partea secundă. Minaur dictează ritmul, grecii nu au decât să se conformeze, și diferența crește la plus 10, 30-20 (56). Unsprezece goluri va fi distanța dintre combatante la finalul primei manșe, 32-21, astfel că CS Minaur nu ar trebui să întâmpine dificultăți la retur, desi­gur, cu condiția să trateze returul la fel de responsabil.

De remarcat încă o evoluție excelentă a portarului băimărean, Anton Terekhov, care a izbutit 17 parade, dar și forma strălucită arătată de căpitanul Călin Căbut, autor a 9 goluri în duelul cu PAOK.

• Sala Sporturilor ”Lascăr Pană”. Spectatori, aproximativ 700. • Arbitri: Svetoslav Yovchev și Zvezdelin Yonchev. Delegat EHF: Peter Dvorsky (Slovacia). • Aruncări de la 7 m: 5-2 (transformate 3-1; au ratat Csepreghi și Căbuț, respectiv Seirekidis). Minute de eliminare: 6-8.

• CS Minaur Baia Mare: Terekhov (17 intervenții, a parat inclusiv o aruncare de la 7 m), Buzogany – Căbuț 9 (2 din 7 m), Cip 5, Nagy 4, Buzle 3, Bera 3, Vujovic 2, Huta 2, Kotrc 2, Buguleț 1, Csepreghi 1 (din 7 m), Bușecan, Pop, Da Silva, Teca. Antrenor: Alexandru Sabou.

• PAOK Salonic: Gigov (8 intervenții, a apărat inclusiv 2 de 7 m), Barmpas – Stojanovic 7 (1 din 7 m), Seirekidis 3, Kavousanakis 3, Tzortzinis 2, Tsamouridis 1, Papazoglou 1, Meduric 1, Triantafyllidis 1, Vafeidis 1, Misaildis 1, Nikolaidis, Apostolou, Manoloudis, Gioranidis. Oficiali: Dimitrios Chasekidis, Panagiotis Gousios, Vassilis Skandalis.

Rezultatele din prima manșă, optimi de finală: AHC Potaissa Turda (România) – Alingsas IF (Suedia) 31-30; Hand­ball Esch (Luxemburg) – Talent tim Plzenskeho kraje (Cehia) 30-34; Drammen HK (Norvegia) – SKIF Krasnodar (Rusia) 37-23; CS Minaur Baia Mare (România) – PAOK Salonic (Grecia) 32-21; HCB Karvina (Cehia) – Suhr Aarau (Elveția) 23-27; Naerbo IL (Norvegia) – CSM Focșani (România) 39-26; SGAU Saratov (Rusia) – HC Victor (Rusia) 27-30. Partida IFK Skovde (Suedia) – SKA Minsk (Belarus) s-a disputat ieri.