Investiții în domeniul sportului la Tăuții-Măgherăuș

Administrația publică locală din Tăuții-Măghe­răuș se va apleca și în acest an asupra domeniului sportiv. Astfel, primăria are în plan o serie de investiții în derulare, sau care vor începe curând: ”În acest an dorim să continuăm proiectele privind modernizarea sălii de sport din oraș. De asemenea, vrem să realizăm un centru de zi și un teren nou de sport. Prin Compania Națională de Investiții, intenționăm să reabilităm baza sportivă de la Băița. Deci există foarte multe proiecte pe care dorim să le implementăm la nivelul primăriei orașului, pe domeniul de sport, astfel că vom depune toate eforturile necesare pentru ca acestea să fie finanțate și finalizate”, a declarat Dumitru Marinescu, primarul Orașului Tăuții-Măgherăuș.